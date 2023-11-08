07.11.2023 22:00 – FT 1 : 2
Лига чемпионов08 ноября 2023, 04:35 | Обновлено 08 ноября 2023, 05:08
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Црвена Звезда – РБ Лейпциг – 1:2. Красные быки – в плей-офф. Видео голов
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов
08 ноября 2023, 04:35 | Обновлено 08 ноября 2023, 05:08
39
0
7 ноября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
РБ Лейпциг на выезде обыграл Црвену Звезду со счетом 2:1.
Ман Сити (12 очков) и РБ Лейпциг (9 очков) досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов.
Лига чемпионов 2023/24
4-й тур, 7 ноября
22:00. Црвена Звезда – РБ Лейпциг – 1:2
Голы: Генрихс, 81 (автогол) – Симонс, 8, Опенда, 77
Видеообзор матча
События матча
81’
ГОЛ ! Автогол забил Бенжамин Хенрихс (РБ Лейпциг).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (РБ Лейпциг).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Симонс (РБ Лейпциг).
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