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Лига Чемпионов
Црвена Звезда
07.11.2023 22:00 – FT 1 : 2
РБ Лейпциг
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Лига чемпионов
08 ноября 2023, 04:35 | Обновлено 08 ноября 2023, 05:08
39
0

Црвена Звезда – РБ Лейпциг – 1:2. Красные быки – в плей-офф. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

08 ноября 2023, 04:35 | Обновлено 08 ноября 2023, 05:08
39
0
Црвена Звезда – РБ Лейпциг – 1:2. Красные быки – в плей-офф. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

7 ноября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

РБ Лейпциг на выезде обыграл Црвену Звезду со счетом 2:1.

Ман Сити (12 очков) и РБ Лейпциг (9 очков) досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов 2023/24

4-й тур, 7 ноября

22:00. Црвена Звезда – РБ Лейпциг – 1:2

Голы: Генрихс, 81 (автогол) – Симонс, 8, Опенда, 77

Видеообзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Автогол забил Бенжамин Хенрихс (РБ Лейпциг).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (РБ Лейпциг).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Симонс (РБ Лейпциг).
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Црвена Звезда РБ Лейпциг видео голов и обзор Лига чемпионов Лои Опенда Хави Симонс
Источник Sport.ua
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