Дубль Холанда. Ман Сити и РБ Лейпциг вышли в плей-офф Лиги чемпионов
7 ноября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24
7 ноября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24.
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Ман Сити разгромил Янг Бойз (3:0) и уверенно возглавляет группу. Дубль оформил норвежский форвард Эрлинг Холанд.
РБ Лейпциг на выезде обыграл Црвену Звезду со счетом 2:1.
Ман Сити (12 очков) и РБ Лейпциг (9 очков) досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов.
Лига чемпионов 2023/24
4-й тур, 7 ноября
22:00. Манчестер Сити – Янг Бойз – 3:0
Голы: Холанд, 23, 51, Фоден, 45+1
22:00. Црвена Звезда – РБ Лейпциг – 1:2
Голы: Генрихс, 81 (автогол) – Симонс, 8, Опенда, 77
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