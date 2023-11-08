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Лига Чемпионов
Манчестер Сити
07.11.2023 22:00 – FT 3 : 0
Янг Бойз
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
08 ноября 2023, 00:41 | Обновлено 08 ноября 2023, 00:59
203
0

Дубль Холанда. Ман Сити и РБ Лейпциг вышли в плей-офф Лиги чемпионов

7 ноября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24

08 ноября 2023, 00:41 | Обновлено 08 ноября 2023, 00:59
203
0
Дубль Холанда. Ман Сити и РБ Лейпциг вышли в плей-офф Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

7 ноября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ман Сити разгромил Янг Бойз (3:0) и уверенно возглавляет группу. Дубль оформил норвежский форвард Эрлинг Холанд.

РБ Лейпциг на выезде обыграл Црвену Звезду со счетом 2:1.

Ман Сити (12 очков) и РБ Лейпциг (9 очков) досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов 2023/24

4-й тур, 7 ноября

22:00. Манчестер Сити – Янг Бойз – 3:0

Голы: Холанд, 23, 51, Фоден, 45+1

22:00. Црвена Звезда – РБ Лейпциг – 1:2

Голы: Генрихс, 81 (автогол) – Симонс, 8, Опенда, 77

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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