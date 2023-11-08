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  4. Манчестер Сити – Янг Бойз – 3:0. Дубль Холанда. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Манчестер Сити
07.11.2023 22:00 – FT 3 : 0
Янг Бойз
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
08 ноября 2023, 03:41 | Обновлено 08 ноября 2023, 04:01
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Манчестер Сити – Янг Бойз – 3:0. Дубль Холанда. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

08 ноября 2023, 03:41 | Обновлено 08 ноября 2023, 04:01
199
0
Манчестер Сити – Янг Бойз – 3:0. Дубль Холанда. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

7 ноября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ман Сити разгромил Янг Бойз (3:0) и уверенно возглавляет группу. Дубль оформил норвежский форвард Эрлинг Холанд.

Ман Сити (12 очков) и РБ Лейпциг (9 очков) досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов 2023/24

4-й тур, 7 ноября

22:00. Манчестер Сити – Янг Бойз – 3:0

Голы: Холанд, 23, 51, Фоден, 45+1

Видеообзор матча

События матча

53’
Сандро Лаупер (Янг Бойз) получает красную карточку.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
23’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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Янг Бойз Црвена Звезда Манчестер Сити РБ Лейпциг Фил Фоден видео голов и обзор Лига чемпионов Эрлинг Холанд Лои Опенда Хави Симонс
Источник Sport.ua
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