07.11.2023 22:00 – FT 3 : 0
Лига чемпионов08 ноября 2023, 03:41 | Обновлено 08 ноября 2023, 04:01
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Манчестер Сити – Янг Бойз – 3:0. Дубль Холанда. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов
08 ноября 2023, 03:41 | Обновлено 08 ноября 2023, 04:01
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7 ноября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ман Сити разгромил Янг Бойз (3:0) и уверенно возглавляет группу. Дубль оформил норвежский форвард Эрлинг Холанд.
Ман Сити (12 очков) и РБ Лейпциг (9 очков) досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов.
Лига чемпионов 2023/24
4-й тур, 7 ноября
22:00. Манчестер Сити – Янг Бойз – 3:0
Голы: Холанд, 23, 51, Фоден, 45+1
Видеообзор матча
События матча
53’
Сандро Лаупер (Янг Бойз) получает красную карточку.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
23’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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