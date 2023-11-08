ХАВИ: «С Шахтером мы достигли низшей точки в плане игры»
Наставник «Барселоны» разочарован
Главный тренер «Барселоны» Хави после матча с «Шахтером» (0:1) в 4-м туре Лиги чемпионов признался в разочаровании действиями подопечных.
«Мы достигли низшей точки с точки зрения игры, потерь, работы с мячом, атакующих действий. Это один из худших матчей за последние годы. Мы в плохой ситуации, надо это признать. Грустно, но нужно продолжать работать.
Все зависит от нас. Следующий матч в Лиге чемпионов – против «Порту» дома. Тогда мы математически можем добиться выхода в плей-офф.
Еще недавно мы играли хорошо. Это вопрос психологии. У нас появился блок. Думаю, мы, в целом, неправильно делаем различные вещи. Мы пропускаем слишком много, потому что недостаточно внимательны. И давление после поражений не такое, каким должно быть. Такие детали сказываются на столь высоком уровне. Мне, как тренеру, предстоит работа, и игроки тоже должны взять ответственность на себя.
Игрокам нужно вернуть уверенность в себе, тот динамизм, с которым мы играли до недавнего времени. Мы должны признать, что находимся в состоянии небольшого спада. Нужна перезагрузка. Но плюс в том, что ничего еще не потеряно. И мы зависим во многом от самих себя, это самое радостное», – признался Хави.
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очевидно ж що здали гру. тупо грати не хотіли. нагадало Україна - Англія (1:1). вболівальники збірної тоді теж думали, що Україна така сильна, що з англами нічку розкатала. а потім 1:2 від Італії поставило все на свої місця. і то Італія ще в пів ноги грала.
зніміть рожеві окуляри. суператакуюча Барса не забила команді, яка в чемпі України пропускає ледь не в кожному матчі. ви серйозно?
явний же злив. 1 удар в ствір Шахти і той десь після 80 хвилин. вони навіть бити боялись щоб випадково не залетіла банка. прокиньтесь