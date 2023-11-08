Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ХАВИ: «С Шахтером мы достигли низшей точки в плане игры»
Лига чемпионов
08 ноября 2023, 00:28 | Обновлено 08 ноября 2023, 00:29
633
6

ХАВИ: «С Шахтером мы достигли низшей точки в плане игры»

Наставник «Барселоны» разочарован

08 ноября 2023, 00:28 | Обновлено 08 ноября 2023, 00:29
633
6
ХАВИ: «С Шахтером мы достигли низшей точки в плане игры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави после матча с «Шахтером» (0:1) в 4-м туре Лиги чемпионов признался в разочаровании действиями подопечных.

«Мы достигли низшей точки с точки зрения игры, потерь, работы с мячом, атакующих действий. Это один из худших матчей за последние годы. Мы в плохой ситуации, надо это признать. Грустно, но нужно продолжать работать.

Все зависит от нас. Следующий матч в Лиге чемпионов – против «Порту» дома. Тогда мы математически можем добиться выхода в плей-офф.

Еще недавно мы играли хорошо. Это вопрос психологии. У нас появился блок. Думаю, мы, в целом, неправильно делаем различные вещи. Мы пропускаем слишком много, потому что недостаточно внимательны. И давление после поражений не такое, каким должно быть. Такие детали сказываются на столь высоком уровне. Мне, как тренеру, предстоит работа, и игроки тоже должны взять ответственность на себя.

Игрокам нужно вернуть уверенность в себе, тот динамизм, с которым мы играли до недавнего времени. Мы должны признать, что находимся в состоянии небольшого спада. Нужна перезагрузка. Но плюс в том, что ничего еще не потеряно. И мы зависим во многом от самих себя, это самое радостное», – признался Хави.

По теме:
Дубль Холанда. Ман Сити и РБ Лейпциг вышли в плей-офф Лиги чемпионов
Атлетико отгрузил 6 мячей в ворота Селтика, Лацио взял верх над Фейенордом
Таблица группы Н. Шахтер близок к евровесне и хочет ее в Лиге чемпионов
Хави Лига чемпионов Шахтер Донецк Барселона Шахтер - Барселона
Источник Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
Футбол | 07 ноября 2023, 21:42 197
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону

Украинская команда провела свой лучший поединок в текущем сезоне

Выбор Пушича. Состав Шахтера на матч против Барселоны
Футбол | 07 ноября 2023, 18:36 6
Выбор Пушича. Состав Шахтера на матч против Барселоны
Выбор Пушича. Состав Шахтера на матч против Барселоны

Четвертый матч группы Лиги чемпионов

ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
Футбол | 07.11.2023, 20:30
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
Боруссия Д комфортно обыграла Ньюкасл и возглавила группу смерти ЛЧ
Футбол | 07.11.2023, 21:57
Боруссия Д комфортно обыграла Ньюкасл и возглавила группу смерти ЛЧ
Боруссия Д комфортно обыграла Ньюкасл и возглавила группу смерти ЛЧ
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Теннис | 07.11.2023, 07:10
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрей Залищук
геній разумізма
Ответить
0
Viktor Shuper
класно ви матч здали, просто топ. скільки Ахметка відвалив? чи ви так, по дружбі, аби Порту трохи насолити?
очевидно ж що здали гру. тупо грати не хотіли. нагадало Україна - Англія (1:1). вболівальники збірної тоді теж думали, що Україна така сильна, що з англами нічку розкатала. а потім 1:2 від Італії поставило все на свої місця. і то Італія ще в пів ноги грала.
зніміть рожеві окуляри. суператакуюча Барса не забила команді, яка в чемпі України пропускає ледь не в кожному матчі. ви серйозно?
явний же злив. 1 удар в ствір Шахти і той десь після 80 хвилин. вони навіть бити боялись щоб випадково не залетіла банка. прокиньтесь
Ответить
-4
Показать Скрыть 4 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сыграл 42 минуты. Стала известна оценка Мудрика за матч с Тоттенхэмом
Сыграл 42 минуты. Стала известна оценка Мудрика за матч с Тоттенхэмом
07.11.2023, 00:45 8
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Бой Усика и Фьюри уже не самый большой. Есть бой интереснее»
Дерек ЧИСОРА: «Бой Усика и Фьюри уже не самый большой. Есть бой интереснее»
06.11.2023, 14:40 2
Бокс
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Барселона
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Барселона
07.11.2023, 15:25
Футбол
ВИДЕО. Александр Усик назвал Ирину Фарион агентом кремля
ВИДЕО. Александр Усик назвал Ирину Фарион агентом кремля
07.11.2023, 11:34 38
Война
Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
07.11.2023, 21:15 2
Футбол
ВИДЕО. Супергол Гуцуляка отменили после самого длительного просмотра VAR
ВИДЕО. Супергол Гуцуляка отменили после самого длительного просмотра VAR
06.11.2023, 20:10 4
Футбол
Известно время возобновления матча Днепр-1 – Александрия
Известно время возобновления матча Днепр-1 – Александрия
06.11.2023, 19:56
Футбол
Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева
Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева
07.11.2023, 01:25 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем