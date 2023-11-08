ХАВИ: «С Шахтером мы достигли низшей точки в плане игры»

Главный тренер «Барселоны» Хави после матча с «Шахтером» (0:1) в 4-м туре Лиги чемпионов признался в разочаровании действиями подопечных.

«Мы достигли низшей точки с точки зрения игры, потерь, работы с мячом, атакующих действий. Это один из худших матчей за последние годы. Мы в плохой ситуации, надо это признать. Грустно, но нужно продолжать работать.

Все зависит от нас. Следующий матч в Лиге чемпионов – против «Порту» дома. Тогда мы математически можем добиться выхода в плей-офф.

Еще недавно мы играли хорошо. Это вопрос психологии. У нас появился блок. Думаю, мы, в целом, неправильно делаем различные вещи. Мы пропускаем слишком много, потому что недостаточно внимательны. И давление после поражений не такое, каким должно быть. Такие детали сказываются на столь высоком уровне. Мне, как тренеру, предстоит работа, и игроки тоже должны взять ответственность на себя.

Игрокам нужно вернуть уверенность в себе, тот динамизм, с которым мы играли до недавнего времени. Мы должны признать, что находимся в состоянии небольшого спада. Нужна перезагрузка. Но плюс в том, что ничего еще не потеряно. И мы зависим во многом от самих себя, это самое радостное», – признался Хави.