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Лига чемпионов
08 ноября 2023, 00:08 | Обновлено 08 ноября 2023, 00:14
968
0

Таблица группы Н. Шахтер близок к евровесне и хочет ее в Лиге чемпионов

Командам квартета осталось провести по два матча

08 ноября 2023, 00:08 | Обновлено 08 ноября 2023, 00:14
968
0
Таблица группы Н. Шахтер близок к евровесне и хочет ее в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

7 ноября состоялись матчи 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Донецкий «Шахтер», как известно, в Гамбурге со счетом 1:0 переиграл «Барселону». В другом поединке группы Н «Порту» дома добился победы 2:0 над «Антверпеном».

«Горняки», несмотря на победу над каталонцами, остаются в таблице квартете на 3-м месте, имея 6 очков. Лидируют «Барселона» и «Порту», у которых по 9 пунктов. «Антверпен» – последний без набранных баллов.

В 5-м туре 28 ноября «Барселона» и «Порту» выяснят отношения между собой. «Шахтер» в тот же день проведет номинально домашний матч с «Антверпеном», в котором должен будет обязательно побеждать, чтобы остаться в борьбе за путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Впрочем, даже ничья гарантирует донецкой команде евровесну, но она будет в таком случае только в Лиге Европы.

Турнирная таблица группы Н

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Барселона Антверпен Порту
Источник Sport.ua
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