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Лига чемпионов
07 ноября 2023, 23:20 | Обновлено 07 ноября 2023, 23:29
839
0

Адриан ПУКАНЫЧ: «Шахтер очень образцово провел первый тайм»

Экс-игрок сборной Украины – о победной игре «Шахтера» с «Барселоной»

07 ноября 2023, 23:20 | Обновлено 07 ноября 2023, 23:29
839
0
Адриан ПУКАНЫЧ: «Шахтер очень образцово провел первый тайм»
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Гамбурге футболисты «Шахтера» в очередном поединке группового раунда Лиги чемпионов взяли верх над «Барселоной» (1:0).

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Адриан Пуканыч поделился своими впечатлениями от противостояния в Германии:

– Уже первый поединок этих команд в Барселоне в октябре дал основания надеяться, что в повторном противостоянии в Гамбурге «горняки» смогут дать бой гранду мирового футбола и даже не проиграть.

– Накануне игры каким вам виделось противостояние «Шахтера» с «Барселоной»?
– Думал, что было бы хорошо не проиграть. Но дончане превзошли все ожидания. Они доказали, что при максимальной мотивации, уверенности в своих силах, взаимодействии можно побеждать даже прославленную «Барселону». Пожалуй, действительно, «Барселона» пока уже не та что была в прошлые годы, о чем свидетельствуют ее неубедительные выступления даже в Ла-лиге, но это уже проблемы каталонцев.

– А с появлением у руля «Шахтера» Марино Пушича вы заметили какие-то изменения в тактике?
– Об этом еще рано говорить. Пока балканский специалист обещал, что «горняки» будут действовать смелее и сдержал слово. Да, «Барселона» имела преимущество в контроле мяча, но оно не было таким тотальным, как раньше. Как по мне, номинальные хозяева образцово провели первый тайм, четко выбегали в атаки и наиграли на гол.

Но чем больше всего «Шахтер» порадовал, так это надежностью в обороне. «Горнякам» удалось нейтрализовать бомбардира гостей Левандовски, который находился на «голодном пайке» без фланговых передач своих партнеров. Следует отметить и физическую готовность дончан, помогавшую им действовать плотно, успевать с под страховкой.

И еще «горняки» действовали более раскованно, не боялись ошибиться. В общем, их игра произвела целостное впечатление и позволила взять верх над «Барселоной» и справиться с задачей-минимум: весной продолжить выступления, по крайней мере, в Лиге Европы.

– Но ведь еще не все потеряно и в Лиге чемпионов.
– Как говорится, надежда умирает последней. И если «горнякам» удалось победить непобедимую до этого «Барселону», то почему бы этого не сделать и в матче с «Порту»?

Ранее европейский футбольный союз подвел итог матча 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и «Барселоной», назвав лучшего игрока.

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инсайд Адриан Пуканыч Шахтер Донецк Барселона Шахтер - Барселона Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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