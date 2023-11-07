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Лига Чемпионов
Боруссия Д
07.11.2023 19:45 – FT 2 : 0
Ньюкасл
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Лига чемпионов
07 ноября 2023, 21:57 | Обновлено 07 ноября 2023, 22:05
1013
0

Боруссия Д комфортно обыграла Ньюкасл и возглавила группу смерти ЛЧ

Голы у победителей забили Никлас Фуллкруг и Юлиан Брандт

07 ноября 2023, 21:57 | Обновлено 07 ноября 2023, 22:05
1013
0
Боруссия Д комфортно обыграла Ньюкасл и возглавила группу смерти ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» дома обыграла «Ньюкасл» со счетом 2:0.

Голы у победителей забили Никлас Фуллкруг (26 мин) и Юлиан Брандт (79 мин).

«Боруссия» Д набрала 7 очков и возглавляет группу F. Далее идут ПСЖ (6), «Ньюкасл» (4) и Милан (2).

Лига чемпионов 2023/24

Группа F, 4-й тур, 7 ноября, Дортмунд

Боруссия Дортмунд (Германия) – Ньюкасл (Англия) – 2:0

Голы: Фуллкруг, 26, Брандт, 79

Турнирная таблица

Видеообзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Брандт (Боруссия Д).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Никлас Фуллкруг (Боруссия Д).
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Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Ньюкасл видео голов и обзор Юлиан Брандт Никлас Фуллкруг
Источник Sport.ua
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