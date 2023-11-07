Боруссия Д

7 ноября на «Сигнал Идуна Парк» пройдет матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором «Боруссия» (Дортмунд) встретится с «Ньюкаслом». Старт поединка намечен на 19:45 по киевскому времени.

Боруссия (Дортмунд)

Клуб остался без титула и в прошлом сезоне - причем сам отдал серебряную салатницу Баварии, просто не выиграв дома в последнем туре той Бундеслиге. Сейчас, в розыгрыше 2023/2024, все гранды смотрятся не особенно стабильны, но мало верится, что черно-желтые снова получится бороться за лидерство всерьез. Тем важнее для Эдина Терзича и его подопечных добиться успеха в Лиге чемпионов. Там получилось постепенно прибавить. Сначала было безвариантное поражение, 0-2, в Париже от ПСЖ. Потом немцы продолжили только нулевой ничьей с Миланом. Если бы еще и англичанам проиграли, вряд ли всерьез можно было и дальше обсуждать шансы шмелей на плей-офф. И за счет гола в раздевалку летнего новичка, Нмеча, получилось оформить жизненно важные 1-0. Но теперь и дома желательно добавить 3 очка - или, как минимум, не проиграть.

Ньюкасл

Команда вышла на новый уровень за счет сочетания 2-х факторов: тренерских талантов молодого специалиста, Эдди Хау, и денежных возможностей владельцев из Саудовской Аравии, что ограничены только строгими лимитами финансового фэйр-плей. Уже в прошлом сезоне, первым полноценным при нынешнем менеджере, сороки смогли выдать примечательную стабильность, проведя практически весь розыгрыш 2022/2023 в квартете лидеров - и финишировав на 4-м месте. Сейчас черно-белым сложнее, но они зато удачно стартовали в долгожданной Лиге чемпионов: зафиксировали 0-0 в Милане с одноименным грандом, а потом и вовсе разгромили 4-1 ПСЖ. Возможно, потом как-то недооценили немцев, а то и просто опыта профильного не хватило - проиграли 0-1 на Сент-Джеймс Парк. Важно сейчас взять реванш, или, как минимум, не проиграть.

Статистика личных встреч

25-го октября стороны сыграли первый очный поединок.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество немцам, что играют дома. Но это важный поединок, где в приоритете результат - ставим на тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,65).