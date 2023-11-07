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07 ноября 2023, 21:23 | Обновлено 07 ноября 2023, 21:31
1952
0

БЕЛАНОВ: «Организаторы извинились за ошибку при вручении Золотого мяча»

France Football ошибочно указал Гари Линекера обладателем награды в 1986 году

07 ноября 2023, 21:23 | Обновлено 07 ноября 2023, 21:31
1952
0
БЕЛАНОВ: «Организаторы извинились за ошибку при вручении Золотого мяча»
Facebook. Игорь Беланов

Обладатель Золотого мяча 1986 года Игорь Беланов сообщил, что France Football исправил ошибку, которая произошла во время трансляции вручения награды за 2023 год:

«Друзья, не могу не поделиться новостью. Главный редактор издания France Football Винсент Гарсия отреагировал на инцидент, который произошел во время трансляции церемонии награждения Премии Золотой мяч 2023. Связался с пресс-службой, принес извинения за недопустимую ошибку организаторов, в результате которой на официальном аккаунте Ballon d'Or в Twitter Гарри Линекера протитровали обладателем ЗМ-1986. И пригласил на церемонию награждения Золотого мяча 2024.

На каждой площадке всему миру мы неустанно будем напоминать об Украине, ее народе и беде, которую принес нам российский агрессор! Мы обязаны восстанавливать справедливость и отстаивать свои права на всех фронтах: в спорте, в сражениях, в дипломатии.

Готов в следующем году приехать вместе с лучшим футболистом 1975 года Олегом Владимировичем Блохиным и использовать возможность участия в церемонии награждения будущего обладателя Золотого мяча для того, чтобы донести миру правду об Украине и украинской позиции! Извинения принял!»

Ранее во время вручения Золотого мяча 2023 организаторы указали Гари Линекера обладателем награды в 1986 году, хотя на самом деле приз получил Беланов.

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Золотой мяч Игорь Беланов France Football Гари Линекер
Источник Sport.ua
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