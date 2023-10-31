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31 октября 2023, 23:10 | Обновлено 31 октября 2023, 23:19
564
3

БЕЛАНОВ: «France Football, не надо переписывать историю. Где извинения?»

Французское издание ошибочно указало победителем премии 1986 Гари Линекера

31 октября 2023, 23:10 | Обновлено 31 октября 2023, 23:19
564
3
БЕЛАНОВ: «France Football, не надо переписывать историю. Где извинения?»
Facebook. Игорь Беланов

Экс-форвард «Динамо» Игорь Беланов, обладатель Золотого мяча 1986, прокомментировал ошибку France Football, который ошибочно указал победителем премии в 1986 года Гари Линекера:

«Друзья, не хотел затрагивать эту тему. Но не могу не отреагировать. Звонят и пишут мне простые ребята с фронта, которые защищают Украину от оккупантов, и задают очень неудобный вопрос: Игорь Иванович, а что это было вчера на церемонии награждения Золотого мяча? Почему награждать лучшего бомбардира сезона вышли не вы как обладатель Золотого мяча 1986 года, а Гари Линекер? Почему Гари Линекера протитровали как обладателя Золотого мяча 1986 года? Что происходит? О нас в Европе стали забывать? Кто-то решил переписать и футбольную историю?

Уважаемая редакция издания France Football, уважаемый оргкомитет премии Ballon d'Or, – у меня с вами прекраснейшие отношения. Мы в апреле этого года сделали отличное интервью для вашего издания, шикарную фотосессию на стадионе «Зимбру» в Кишиневе, вы меня месяц назад поздравляли с днем рождения. Но после вчерашнего инцидента вот уже который час от вас нет ни извинений, ни известий, ни извещений. Пост в твиттере вы оперативно удалили, а объясниться не желаете?

Я хочу вам напомнить, что я – Беланов Игорь Иванович, обладатель Золотого мяча 1986 года. В Украине помимо меня так же живут и здравствуют еще два обладателя заслуженного трофея: Блохин Олег Владимирович – лучший игрок 1975 года, Шевченко Андрей Николаевич – лучший игрок 2004 года.

В прошлом году вы любезно пригласили на церемонию награждения Андрея Шевченко, где он выступил с миротворческой речью. Логичным шагом было бы в этом году пригласить Блохина Олега Владимировича в знак уважения к Украине и украинской футбольной истории.

Мы не всегда можем следить за мировой футбольной сценой. Мы не всегда можем уследить за всеми спортивными событиями. Если вы забыли, на нашу страну Украину вероломно напал подлый, коварный и беспринципный враг – российская федерация. Мы вынуждены сконцентрироваться на защите нашей родины, детей, стариков и женщин.

Всей мировой общественности, редакции France Football, оргкомитету премии Ballon d'Or, FIFA и UEFA – мы хотим напомнить об этом вопиющем факте. Чтобы вы не забывали. Не забывали о ветеранах футбола. Не забывали об украинских спортсменах. Их семьях. Родных. Близких. Ведь Украина – это Европа. И мы, украинцы, на стороне добра и света.

И не стоит переписывать историю. Как это было сделано вчера на церемонии награждения. С уважением, Игорь Беланов».

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Золотой мяч Игорь Беланов Гари Линекер курьезы France Football
Источник Facebook
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Комментарии 3
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tato88
Написано гарно
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+1
Український Крим
Насправді, це великий сором для самого видавництва! Тепер до них буде менш довіри
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0
Gargantua
Беланов как лег под Павелко, его даже во Франци уважать перестали
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0
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