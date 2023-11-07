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Украина. Премьер лига
07 ноября 2023, 18:59 | Обновлено 07 ноября 2023, 19:00
656
0

Артем КИЧАК: «Казалось, что у Руха силы никогда не закончатся»

Голкипер «Оболони» – о матче с «Рухом»

07 ноября 2023, 18:59 | Обновлено 07 ноября 2023, 19:00
656
0
Артем КИЧАК: «Казалось, что у Руха силы никогда не закончатся»
ФК Оболонь Киев. Артем Кичак

В 13-м туре чемпионата УПЛ футболисты «Оболони» в гостях разошлись миром с «Рухом» – 2:2.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua вратарь «пивоваров» Артем Кичак поделился впечатлениями от этого противостояния:

– В текущем сезоне до поединка во Львове я играл за «Оболонь» только в кубковых поединках и вот, наконец, записал в свой актив и выступление в чемпионате УПЛ. Более того, после того, как Олег Слободян во втором тайме был заменен, то капитанская повязка перешла именно ко мне.

– В послематчевых комментариях футболисты «Руха» говорили, что должны были выигрывать этот матч.
– Я бы не утверждал так категорично. Потому что быстро пропущенный гол не выбил гостей из колеи. Мы контролировали ход событий на поле и не только выровняли положение, но и вышли вперед. Согласен, под занавес матча условия диктовали уже львовяне, но в том игровом эпизоде, когда они сравнивали счет надо было с помощью мелкого фола остановить проход Ильи Квасницы и все бы обошлось. Однако львовянин оказался очень быстрым и успел отдать результативный пас.

Поэтому я не могу сказать, что мы не заслужили ничьей.

– Тем более, что по разным причинам «Оболони» не могли помочь несколько ведущих исполнителей.
– Отчетный поединок еще раз доказал, что у «Оболони» - длинная скамейка запасных и на тех игроков, которые на замене можно смело рассчитывать. А еще в «Оболони» - замечательный микроклимат, что также помогает прогрессировать.

– Ничья с «Рухом» позволила киевлянам прервать полосу неудач.
– Это, действительно, ценное очко, потому что в предыдущих двух проигранных поединках - «Заре» и ЛНЗ мы заслуживали лучшей участи. Кстати, «Рух» мне очень понравился. Команда, которая укомплектована преимущественно молодыми футболистами, уже имеет свой стиль заточен на атаку. А физическая подготовка львовян, это вообще что-то невероятное. Идет компенсированное время, а хозяева наступают с такой интенсивностью словно у них сил осталось еще, по крайней мере, на тайм. Поэтому не случайно «Рух» уже стал «грозой авторитетов».

– Что говорил главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко в раздевалке после финального свистка?
– Похвалил за бойцовский характер. Сказал, что «Рух» непростой соперник, на ходу, но мы ему не уступили.

Сейчас «Оболонь» занимает в чемпионате УПЛ 12 место, набрав 13 очков.

Ранее директор киевского клуба «Оболонь» Александр Резниченко рассказал, как в команде относятся к неудачам.

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Артем Кичак Оболонь Киев Рух - Оболонь Украинская Премьер-лига инсайд
Источник Sport.ua
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