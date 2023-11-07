Директор Оболони: Этот чемпионат очень интересен. Все матчи непредсказуемы

Директор киевского клуба «Оболонь» Александр Ризниченко рассказал, как в команде относятся к неудачам:



«Этот чемпионат, по нашему мнению, очень интересен болельщикам. Все матчи непредсказуемы. Если бы мы раньше играли с Шахтером, «Динамо», другими командами, выступающими в еврокубках, все бы готовились к тому, что мы получим поражение. Этот чемпионат показал, что такого нет. Конечно, есть вопросы. Где-то тренер выбрал неправильную тактику, где-то футболисты не настроились.

Трудно играть с командами, которые находятся в нижней половине турнирной таблицы. Футболисты могут подумать, если они проиграют другим, то и мы у них можем выиграть. Недооценка соперника иногда оказывает влияние.

Поражения на атмосферу в команде не повлияли. Отношения между футболистами так же великолепны, как и были. После последнего поражения в Кубке футболисты сами собирались коллективом, пересматривали этот матч. Я так понимаю, что они между собой общались, искали выход из этой ситуации, поэтому никаких конфликтных ситуаций в команде между футболистами, между тренерами нет».

В матче 13-го тура УПЛ «Оболонь» на выезде сыграла вничью с «Рухом».