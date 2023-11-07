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Украина. Первая лига
07 ноября 2023, 17:39 | Обновлено 07 ноября 2023, 18:01
207
0

Александр ФИЛИППОВ: «Победа над Александрией очень приятная»

Форвард «Днепра-1» – о матче с «Александрией»

07 ноября 2023, 17:39 | Обновлено 07 ноября 2023, 18:01
207
0
Александр ФИЛИППОВ: «Победа над Александрией очень приятная»
СК Днепр-1. Александр Филиппов

Форвард «Днепра-1» Александр Филиппов поделился впечатлениями от матча 13-го тура УПЛ против «Александрии» (победа 1:0), в котором он забил победный гол:

– У команды хорошее настроение, ведь победили непростого соперника. «Александрия» – молодая команда, быстрая и интересная, поэтому эта победа очень приятна.

– Как это - играть в матче, который растянулся почти на 5 часов?
– Конечно, это непросто и ментально, и физически. После каждой тревоги как будто только разбегался, входишь в ритм, потом снова тревога и ты сидишь с непониманием сколько это будет продолжаться. Поэтому это конечно непросто. Любая такая пауза тяжелая для организма. Самое важное, что перетерпели в этой ситуации и победили. Мы понимаем, что сейчас такие реалии нашего футбола и нашей жизни, поэтому должны быть готовыми ко всему. Закаляем характер.

– Что стало ключевым фактором победы?
– Считаю, наше желание, наш характер и настрой с первой минуты. Несмотря на тревогу, хотя и понимаю, что эти условия были одинаковыми для обеих команд. Но мы выдержали и физически были готовы. Знали, что «Александрия» - хорошая быстрая команда, поэтому было нужно не дать ей разбегаться, не дать свободных зон. Поэтому действовали сообща с первой до последней минуты, создавали моменты. Поэтому победили заслуженно.

– Ваш следующий матч против «Шахтера». Как настраиваетесь?
– Считаю, что на «Шахтер» как-то особо настраиваться не надо, все знают, что это гранд, поэтому мотивация зашкаливает. Готовимся в обычном режиме, есть время и отдохнуть и потренироваться. А уже ближе к игре тренерский штаб предоставит нам информацию, как мы будем действовать. Будем отдавать все силы для получения положительного результата в матче с «Шахтером».

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Источник УПЛ-ТВ
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