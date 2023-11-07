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  4. Элина СВИТОЛИНА: Матч против Азаренко на Уимблдоне – самый яркий в карьере
WTA
07 ноября 2023, 05:17 |
80
1

Элина СВИТОЛИНА: Матч против Азаренко на Уимблдоне – самый яркий в карьере

Элина дала большое интервью Daily Mail

07 ноября 2023, 05:17 |
80
1
Элина СВИТОЛИНА: Матч против Азаренко на Уимблдоне – самый яркий в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина дала большое интервью Майку Диксону в Париже для британского издания Daily Mail:

«У меня много планов на этот визит в Украину, я увижусь с бабушкой и другими членами семьи, чего я с нетерпением ждала. С моей бабушкой, похоже, все в порядке. Но Одесса сейчас довольно опасное место, потому что они атакуют порт, почти каждую ночь там раздается воздушная тревога или взрывы.

Я думаю, что люди привыкают жить в таких условиях после стольких лет, поэтому она уже привыкла к этому. Я хотела бы поехать, я знаю, что есть риск, но у нас есть хорошие системы обороны, и я буду соблюдать все процедуры, пользоваться приложением, которое оповещает об опасности, и прятаться в бомбоубежище, если потребуется. Я чувствую, что мне нужно поехать на Родину. Я скучаю по своей семье и культуре.

Уимблдон, с точки зрения поддержки, был невероятным, и это действительно подтолкнуло меня играть в свой лучший теннис. Многие украинцы чувствуют, что Великобритания – это второй дом, поэтому это особая связь, и на самом деле тот матч [против Виктории Азаренко] был одним из самых ярких в моей карьере. Я была очень счастлива после него.

Это был изнурительный год, мне до сих пор трудно психологически, но я ежедневно нахожу мотивацию продолжать работать на своем профессиональном пути, потому что знаю, что могу использовать его как платформу для более важных вещей, повышения осведомленности об Украине и сбора денег для детей. Прошло почти два года, и я вижу, что во всем мире уровень осведомленности снизился, и это вызывает беспокойство. Конечно, я знаю, что в мире происходит много плохих вещей. Я лишь один человек, который делает все возможное в этой ужасной ситуации».

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Источник Daily Mail
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Сергій Юрійович
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