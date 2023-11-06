Элина СВИТОЛИНА: «Когда я играю с русскими на корте, то борюсь, как солдат»

Первая ракетка Украины Елина Свитолина рассказала, что для нее значат встречи с российскими теннисистками на корте.

«Когда я встречаюсь с русскими на корте, то это похоже на войну, для меня это большая мотивация, в таких поединках я чувствую большую ответственность, ведь понимаю, что за мной наблюдают многие люди в Украине. В таких встречах на меня оказывается большое давление, но я использую его как привилегию, я выхожу и борюсь, как это делают наши воины на поле боя.

Это был очень сложный год для меня, сложно морально, но я каждый день находила мотивацию продолжать работать на своем профессиональном пути, потому что я знаю, что могу использовать его как платформу для повышения осведомленности об Украине. Заинтересованность мира в войне в Украине в последнее время снизилась и это вызывает беспокойство», – сказала Свитолина.

Недавно украинская теннисистка посетила Одессу.