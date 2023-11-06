Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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06 ноября 2023, 18:25 | Обновлено 06 ноября 2023, 18:36
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1

Элина СВИТОЛИНА: «Когда я играю с русскими на корте, то борюсь, как солдат»

Элина рассказала о встречах с представителями страны-террориста на корте

06 ноября 2023, 18:25 | Обновлено 06 ноября 2023, 18:36
480
1
Элина СВИТОЛИНА: «Когда я играю с русскими на корте, то борюсь, как солдат»
Getty Images/Global Images Ukraine. Елина Свитолина

Первая ракетка Украины Елина Свитолина рассказала, что для нее значат встречи с российскими теннисистками на корте.

«Когда я встречаюсь с русскими на корте, то это похоже на войну, для меня это большая мотивация, в таких поединках я чувствую большую ответственность, ведь понимаю, что за мной наблюдают многие люди в Украине. В таких встречах на меня оказывается большое давление, но я использую его как привилегию, я выхожу и борюсь, как это делают наши воины на поле боя.

Это был очень сложный год для меня, сложно морально, но я каждый день находила мотивацию продолжать работать на своем профессиональном пути, потому что я знаю, что могу использовать его как платформу для повышения осведомленности об Украине. Заинтересованность мира в войне в Украине в последнее время снизилась и это вызывает беспокойство», – сказала Свитолина.

Недавно украинская теннисистка посетила Одессу.

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Элина Свитолина
Источник Daily Mail
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Александр Ад
Еля,свому чоловіку поясни,що з рашистами не треба ручкатися
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