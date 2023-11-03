Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) приехала в Украину.

29-летняя Эли празднует день рождения бабушки в Одессе.

«Сегодня – прекрасный день для моей любимой бабушки. Я безгранично рада, что могу праздновать это особое событие вместе с ней здесь, в прекрасной Одессе ❤️🥰», – написала Элина в Instagram, прикрепив фото с бабушкой.

Последним турниром Элины был US Open 2023. Ранее Свитолина также заявила, что через пару недель приступит к тренировкам.

ФОТО. «В прекрасной Одессе». Свитолина приехала в Украину