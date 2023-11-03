ФОТО. «В прекрасной Одессе». Свитолина приехала в Украину
Элина празднует день рождения бабушки
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) приехала в Украину.
29-летняя Эли празднует день рождения бабушки в Одессе.
«Сегодня – прекрасный день для моей любимой бабушки. Я безгранично рада, что могу праздновать это особое событие вместе с ней здесь, в прекрасной Одессе ❤️🥰», – написала Элина в Instagram, прикрепив фото с бабушкой.
Последним турниром Элины был US Open 2023. Ранее Свитолина также заявила, что через пару недель приступит к тренировкам.
ФОТО. «В прекрасной Одессе». Свитолина приехала в Украину
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карлос неожиданно уступил Роману Сафиуллину, Даниил проиграл Григору Димитрову
Издание FourFourTwo составило рейтинг топовых футболистов