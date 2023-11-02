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  4. Свитолина назвала сроки своего возвращения на корт
WTA
02 ноября 2023, 23:41 |
121
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Свитолина назвала сроки своего возвращения на корт

Украинка восстанавливается после повреждения

02 ноября 2023, 23:41 |
121
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Свитолина назвала сроки своего возвращения на корт
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) пообщалась в инстаграм с подписчиками.

Среди прочего, она ответила на вопрос о состоянии травмированной ноги и в продолжении темы назвала сроки возвращения на корт.

– Как твоя нога сейчас?
– Наконец-то я получила зеленый свет от врачей, чтобы начать тренироваться очень скоро.

– Когда ты вернешься на корт?
– Через несколько недель, – написала Свитолина.

Напомним, Элина Свитолина взяла паузу в выступлениях в начале сентября.

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Элина Свитолина
Источник Instagram
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Serhii P.
та то вже сезон завершується
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