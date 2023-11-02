Свитолина назвала сроки своего возвращения на корт

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) пообщалась в инстаграм с подписчиками.

Среди прочего, она ответила на вопрос о состоянии травмированной ноги и в продолжении темы назвала сроки возвращения на корт.

– Как твоя нога сейчас?

– Наконец-то я получила зеленый свет от врачей, чтобы начать тренироваться очень скоро.

– Когда ты вернешься на корт?

– Через несколько недель, – написала Свитолина.

Напомним, Элина Свитолина взяла паузу в выступлениях в начале сентября.