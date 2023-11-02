WTA02 ноября 2023, 23:41 |
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Свитолина назвала сроки своего возвращения на корт
Украинка восстанавливается после повреждения
02 ноября 2023, 23:41 |
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) пообщалась в инстаграм с подписчиками.
Среди прочего, она ответила на вопрос о состоянии травмированной ноги и в продолжении темы назвала сроки возвращения на корт.
– Как твоя нога сейчас?
– Наконец-то я получила зеленый свет от врачей, чтобы начать тренироваться очень скоро.
– Когда ты вернешься на корт?
– Через несколько недель, – написала Свитолина.
Напомним, Элина Свитолина взяла паузу в выступлениях в начале сентября.
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