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Лига чемпионов
06 ноября 2023, 23:09 | Обновлено 06 ноября 2023, 23:10
264
0

Ярослав ХОМА: «Не думаю, что Шахтер удивит Барселону»

Экс-игрок сборной Украины – о предстоящем матче «Шахтера» с «Барселоной»

06 ноября 2023, 23:09 | Обновлено 06 ноября 2023, 23:10
264
0
Ярослав ХОМА: «Не думаю, что Шахтер удивит Барселону»
ФК Шахтер Донецк

7 ноября в немецком Гамбурге в очередном матче группового этапа Лиги чемпионов футболисты «Шахтера» будут принимать «Барселону».

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины, «Шахтера» и «Карпат» Ярослав Хома поделился своими ожиданиями от этого противостояния:

– Я не думаю, что соперники удивят какими-то тактическими новинками. Убежден, что «горняки», прежде всего, позаботятся о надежности тыла. Поскольку конкурировать с «Барселоной» в контроле мяча чрезвычайно трудно, то дончане постараются действовать плотно на подступах к своим владениям, чтобы усложнить каталонцам вертикальные передачи.

– Но в похожем стиле «горняки» действовали и в недавнем отечественном дерби – с «Динамо».

– Когда на первом плане результат, то не до зрелищности. В Киеве дончане достигли желаемого без сверх усилий. Вспышки активности в начале второго тайма хватило, чтобы выйти вперед, а затем грамотно сыграть по счету и записать в свой актив ценные три очка. Посмотрим, какие дивиденды принесет такая игра дончанам в Гамбурге, где оппонент будет значительно сильнее, чем «Динамо».

– А вы на какой итог рассчитываете?

– Если «Шахтер» получит очко, то это будет замечательный результат. Все же, «Барселона» – это гранд мирового футбола, более того, по сравнению с первым матчем этих команд в Испании, несколько ведущих игроков «горожан» вернулись в строй. Впрочем, не исключено, что учитывая, как тяжело приходилось «Барселоне» в последнем туре Ла-лиги в Сан-Себастьяне, то я не удивлюсь, если кому-то из лидеров гостей дадут отдохнуть. Но не следует забывать, что у «Барселоны» запасные - это игроки также очень высокого уровня.

– Итак, каких-то перестроений в составе «Шахтера» с появлением нового рулевого Марина Пушича не следует ожидать?

– Нет, место в старте будет доверено опытным бойцам, которые постараются благодаря максимальной мотивации, надежной обороне и везению, которое в последние годы является союзником дончан на международной арене, обогатиться очком. Это значительно увеличит шансы «горняков» на продолжение выступлений в следующем году в Лиге Европы. Надо быть реалистом, в нынешних условиях это будет достойным заделом.

– Тогда, по вашему мнению, сколько времени нужно Марину Пушичу, чтобы «горняки» начали воплощать в жизнь его тренерские идеи?

– Даже от самого именитого руководителя «Шахтера» – Мирчи Луческу не требовали сразу покорения вершин. Пушич еще только знакомится с командой, определяется с ее сильными и уязвимыми местами. Вот когда балканский специалист проведет с «Шахтером» полноценные этапы подготовки, приобщится к трансферной политике, только тогда можно будет ожидать реализации его тренерских идей.

Несмотря на логистические проблемы, связанные с террористической угрозой в Германии, «Шахтер» прибыл в Гамбург, где во вторник сыграет против «Барселоны» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Ярослав Хома Лига чемпионов Шахтер Донецк Барселона Шахтер - Барселона инсайд
Источник Sport.ua
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