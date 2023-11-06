ВИДЕО. Шахтер прибыл на матч Лиги чемпионов с Барселоной

Несмотря на логистические проблемы, связанные с террористической угрозой в Германии, «Шахтер» прибыл в Гамбург, где во вторник сыграет против «Барселоны» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Матч начнется в 19:45.

После трех туров каталонцы лидируют с 9 очками, а команда Марино Пушича занимает 3-е место с тремя пунктами.