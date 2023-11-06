Лига чемпионов06 ноября 2023, 10:29 |
247
0
ВИДЕО. Шахтер прибыл на матч Лиги чемпионов с Барселоной
Команда примет соперника в Гамбурге
06 ноября 2023, 10:29 |
247
0
Несмотря на логистические проблемы, связанные с террористической угрозой в Германии, «Шахтер» прибыл в Гамбург, где во вторник сыграет против «Барселоны» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Матч начнется в 19:45.
После трех туров каталонцы лидируют с 9 очками, а команда Марино Пушича занимает 3-е место с тремя пунктами.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 ноября 2023, 21:46 2
Бразильский украинец покинул харьковскую команду перед матчем с «Черноморцем»
Футбол | 06 ноября 2023, 06:00 1
Главные новости за 5 ноября на Sport.ua
Футбол | 05.11.2023, 16:02
Футбол | 06.11.2023, 09:04
Футбол | 06.11.2023, 09:51
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.11.2023, 14:53 33
04.11.2023, 23:59 5
04.11.2023, 16:56 41
04.11.2023, 19:55 5
04.11.2023, 17:16 15
05.11.2023, 19:15 24