ITF06 ноября 2023, 21:32 |
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Стало известно, кто покажет матч Кубка Билли Джин Кинг Украина – Нидерланды
Поединок начнется 11 ноября, место проведения – Вильнюс, Литва
06 ноября 2023, 21:32 |
373
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11-12 ноября на хардовых покрытиях в помещении пройдет матч женских сборных Украины и Нидерландов в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.
Поединок вживую будет показан на телевидении. Матчевую встречу команд покажут на каналах Sport 1 (Sport 3) и XSPORT в течение обоих игровых дней. Начало в субботу и воскресенье в 12:00 по киевскому времени.
Отметим, что в предыдущем матче за право сыграть в Мировом финале украинки уступили сборной Чехии.
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