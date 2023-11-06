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ITF
06 ноября 2023, 21:32 |
373
0

Стало известно, кто покажет матч Кубка Билли Джин Кинг Украина – Нидерланды

Поединок начнется 11 ноября, место проведения – Вильнюс, Литва

06 ноября 2023, 21:32 |
373
0
Стало известно, кто покажет матч Кубка Билли Джин Кинг Украина – Нидерланды
ITF

11-12 ноября на хардовых покрытиях в помещении пройдет матч женских сборных Украины и Нидерландов в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

Поединок вживую будет показан на телевидении. Матчевую встречу команд покажут на каналах Sport 1 (Sport 3) и XSPORT в течение обоих игровых дней. Начало в субботу и воскресенье в 12:00 по киевскому времени.

Отметим, что в предыдущем матче за право сыграть в Мировом финале украинки уступили сборной Чехии.

Ранее стали известны составы на Украина – Нидерланды.

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Источник Sport.ua
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