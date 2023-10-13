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ITF
13 октября 2023, 21:22 | Обновлено 13 октября 2023, 21:29
128
1

Вместе с Калининой. Названы составы на матч КБДК Украина – Нидерланды

Поединок состоится 11-12 ноября в Вильнюсе

13 октября 2023, 21:22 | Обновлено 13 октября 2023, 21:29
128
1
Вместе с Калининой. Названы составы на матч КБДК Украина – Нидерланды
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

13 октября стали известны составы на матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Нидерландов.

Украина:

  • Ангелина Калинина
  • Даяна Ястремская
  • Катарина Завацкая
  • Людмила Киченок
  • Надежда Киченок

Нидерланды:

  • Аранча Рус
  • Арианне Хартоно
  • Сюзан Ламенс
  • Деми Схюрс

Поединок пройдет в Вилюньсе 11-12 ноября.

Домашней ареной украинской команды на этот матч станет SEB Arena, вмещающая до 2000 зрителей.

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Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису Украина - Нидерланды Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Людмила Киченок Надежда Киченок Аранча Рус Сюзан Ламенс Деми Схюрс Арианне Хартоно
Источник Billie Jean King Cup
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Андрей Залищук
ну ось і відповідь на питання для Шевченка Олега, Калініна в збірній України, шах і мат!
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