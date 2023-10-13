Вместе с Калининой. Названы составы на матч КБДК Украина – Нидерланды

13 октября стали известны составы на матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Нидерландов.

Украина:

Ангелина Калинина

Даяна Ястремская

Катарина Завацкая

Людмила Киченок

Надежда Киченок

Нидерланды:

Аранча Рус

Арианне Хартоно

Сюзан Ламенс

Деми Схюрс

Поединок пройдет в Вилюньсе 11-12 ноября.

Домашней ареной украинской команды на этот матч станет SEB Arena, вмещающая до 2000 зрителей.