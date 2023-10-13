ITF13 октября 2023, 21:22 | Обновлено 13 октября 2023, 21:29
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Вместе с Калининой. Названы составы на матч КБДК Украина – Нидерланды
Поединок состоится 11-12 ноября в Вильнюсе
13 октября 2023, 21:22 | Обновлено 13 октября 2023, 21:29
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13 октября стали известны составы на матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Нидерландов.
Украина:
- Ангелина Калинина
- Даяна Ястремская
- Катарина Завацкая
- Людмила Киченок
- Надежда Киченок
Нидерланды:
- Аранча Рус
- Арианне Хартоно
- Сюзан Ламенс
- Деми Схюрс
Поединок пройдет в Вилюньсе 11-12 ноября.
Домашней ареной украинской команды на этот матч станет SEB Arena, вмещающая до 2000 зрителей.
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