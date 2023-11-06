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Сборная УКРАИНЫ
06 ноября 2023, 21:10 | Обновлено 06 ноября 2023, 21:16
1009
2

Известны условия проведения спарринга сборной Украины с Лехией

Подопечные Сергея Реброва померятся силами с командой из Гданьска

06 ноября 2023, 21:10 | Обновлено 06 ноября 2023, 21:16
1009
2
Известны условия проведения спарринга сборной Украины с Лехией
Getty Images/Global Images Ukraine

В ноябре национальная сборная Украины проведет контрольный матч с польской командой «Лехия» из города Гданьск.

Поединок, как известно, должен состояться в Гданьске, где Украина и проведет свой ноябрьский сбор. 20 ноября в Леверкузене украинскую команду ждет решающий матч отбора на Евро-2024 против Италии.

Как утверждает телеграм-канал BuckarooBanzai, сборная Украины и «Лехия» проведет спарринг в секретной обстановке – без присутствия болельщиков и без представителей телевидения.

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сборная Украины по футболу Лехия Гданьск товарищеские матчи Евро-2024 Сергей Ребров
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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DK1961
Правильно. А ганд...в из УЕФА, если проберутся на матч - удавить на месте
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+2
Віктор Коробка
... і без гравців та суддів. Тренери зустрінуться, "покалякають за життя", та й розійдуться. Думаю, рахунок буде 2:2. 
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+1
Tom😼
З поляками потренуються, нічого страшного
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0
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