Известны условия проведения спарринга сборной Украины с Лехией
Подопечные Сергея Реброва померятся силами с командой из Гданьска
В ноябре национальная сборная Украины проведет контрольный матч с польской командой «Лехия» из города Гданьск.
Поединок, как известно, должен состояться в Гданьске, где Украина и проведет свой ноябрьский сбор. 20 ноября в Леверкузене украинскую команду ждет решающий матч отбора на Евро-2024 против Италии.
Как утверждает телеграм-канал BuckarooBanzai, сборная Украины и «Лехия» проведет спарринг в секретной обстановке – без присутствия болельщиков и без представителей телевидения.
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