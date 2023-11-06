Известны условия проведения спарринга сборной Украины с Лехией

В ноябре национальная сборная Украины проведет контрольный матч с польской командой «Лехия» из города Гданьск.

Поединок, как известно, должен состояться в Гданьске, где Украина и проведет свой ноябрьский сбор. 20 ноября в Леверкузене украинскую команду ждет решающий матч отбора на Евро-2024 против Италии.

Как утверждает телеграм-канал BuckarooBanzai, сборная Украины и «Лехия» проведет спарринг в секретной обстановке – без присутствия болельщиков и без представителей телевидения.