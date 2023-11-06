Определены чемпионы Панамериканских игр 2023 по теннису
Лаура Пигосси и Факундо Диас Акоста выиграли в одиночном разряде, бразильцы и колумбийцы – в парах
В чилийском Сантьяго завершились Панамериканские игры 2023, в рамках которых проходил теннисный турнир.
В одиночном разряде у мужчин победил аргентинский теннисист Факундо Диас Акоста (АТР №106), который в конце августа был в топ-100 мирового рейтинга АТР. В финале Диас Акоста в двух сетах обыграл чилийца Томаса Барриоса.
У женщин победила бразильянка Лаура Пигосси (WTA №125), которая в конце августа также дебютировала в топ-100 мирового рейтинга WTA. В финальном матче она в двух партиях без проблем обыграла Лурдес Карле из Аргентины.
В парном разряде оба титула взяли бразильские теннисисты. Густаво Эйде (АТР №202 в парах) и Марсело Демолинер (АТР №75 в парах) в трех сетах обыграли участников группового этапа финала Кубка Дэвиса 2023, местных теннисистов Алехандро Табило и Томаса Барриоса.
А Лаура Пигосси (WTA №275 в парах) в паре с 14-й ракеткой мира в парном разряде Луизой Стефани одержала победу в двух сетах над колумбийками Фернандой Эрасо и Паулиной Перес.
Золотые медали в миксте выиграли Юлиана Лисарасо и Николас Баррьентос из Колумбии, которые в финале в двух сетах обыграли бразильцев Луизу Стефани и Марсело Демолинера.
Панамериканские игры 2023, Сантьяго, Чили, грунт, финалы
Одиночный разряд
Мужчины
Факундо Диас Акоста (Аргентина) – Томас Барриос (Чили) – 6:3, 7:6 (7:5)
Женщины
Лаура Пигосси (Бразилия) – Лурдес Карле (Аргентина) – 6:2, 6:3
Парный разряд
Мужчины
Густаво Эйде/Марсело Демолинер (Бразилия) – Томас Барриос/Алехандро Табило (Чили) – 6:1, 2:6, 10:7
Женщины
Лаура Пигосси/Луиза Стефани (Бразилия) – Фернанда Эрасо/Паулина Перес (Колумбия) – 7:5, 6:3
Микст
Юлиана Лисарасо/Николас Баррьентос (Колумбия) – Луиза Стефани/Марсело Демолинер (Бразилия) – 6:3, 6:4
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