ВАЦКО: «Одна из наибольших проблем Динамо – работа на трансферном рынке»
Украинский журналист – о трансферной политике киевлян
Украинский журналист Виктор Вацко оценил трансферную политику киевского «Динамо» за время пребывания на тренерском мостике команды Мирчи Луческу.
«Одна из самых больших проблем «Динамо» – это работа на трансферном рынке, а точнее именно качество этой работы. Мирча Луческу говорит, что ему не покупали футболистов, но действительно, какие качественные приобретения были у киевлян за этот период?», – сказал Вацко.
Напомним, Мирча Луческу 3 ноября объявил об уходе из «Динамо» после поражения команды от «Шахтера» (0:1) в 13-м туре УПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» будет легенда клуба Александр Шовковский.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Арена академии ровенского клуба будет носить имя Дмитрия Коцюбайло
Опытный боксер ставит на поединок Джошуа и Уайлдера
Пока был Шовковский в.о. то Перрис играл неплохо. Вернулся Луческу и Перрис сел глубоко на лавку.
Диалло надо было давать больше шансов. Помню как его после прекрасного выступления в юношеской ЛЧ не взяли даже на сборы с первой командой. Конечно он обиделся. Это просто неправильно по отношению к молодому игроку.
Зачем взяли Рамадани если ему не дают вообще никаких шансов?