ВАЦКО: «Одна из наибольших проблем Динамо – работа на трансферном рынке»

Украинский журналист Виктор Вацко оценил трансферную политику киевского «Динамо» за время пребывания на тренерском мостике команды Мирчи Луческу.

«Одна из самых больших проблем «Динамо» – это работа на трансферном рынке, а точнее именно качество этой работы. Мирча Луческу говорит, что ему не покупали футболистов, но действительно, какие качественные приобретения были у киевлян за этот период?», – сказал Вацко.

Напомним, Мирча Луческу 3 ноября объявил об уходе из «Динамо» после поражения команды от «Шахтера» (0:1) в 13-м туре УПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» будет легенда клуба Александр Шовковский.