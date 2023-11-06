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  4. ВАЦКО: «Одна из наибольших проблем Динамо – работа на трансферном рынке»
Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 19:10 | Обновлено 06 ноября 2023, 19:50
1026
6

ВАЦКО: «Одна из наибольших проблем Динамо – работа на трансферном рынке»

Украинский журналист – о трансферной политике киевлян

06 ноября 2023, 19:10 | Обновлено 06 ноября 2023, 19:50
1026
6
ВАЦКО: «Одна из наибольших проблем Динамо – работа на трансферном рынке»
ФК Динамо Киев.

Украинский журналист Виктор Вацко оценил трансферную политику киевского «Динамо» за время пребывания на тренерском мостике команды Мирчи Луческу.

«Одна из самых больших проблем «Динамо» – это работа на трансферном рынке, а точнее именно качество этой работы. Мирча Луческу говорит, что ему не покупали футболистов, но действительно, какие качественные приобретения были у киевлян за этот период?», – сказал Вацко.

Напомним, Мирча Луческу 3 ноября объявил об уходе из «Динамо» после поражения команды от «Шахтера» (0:1) в 13-м туре УПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» будет легенда клуба Александр Шовковский.

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Виктор Вацко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Мирча Луческу
Источник Вацко Live
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Oleksandr Melnychuk
Мій заміський будинок і мій ферарі це проблема. Їх немає......
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+1
Vitason
Кто там ,вообще этим занимается? У меня подозрение,что там просто все кому не лень!
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
ZANREGENT1993
Работа Динамо на трансферном рынке? Её нет!!!
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+1
palyvoda2006
Та Ребров і пішов з Динамо у 2017 через, якраз, оту трансферну політику!
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0
Gargantua
игроков тоже нужно интегрировать, подводить под командную игру.
Пока был Шовковский в.о. то Перрис играл неплохо. Вернулся Луческу и Перрис сел глубоко на лавку. 
Диалло надо было давать больше шансов. Помню как его после прекрасного выступления в юношеской ЛЧ не взяли даже на сборы с первой командой. Конечно он обиделся. Это просто неправильно по отношению к молодому игроку.
Зачем взяли Рамадани если ему не дают вообще никаких шансов?
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0
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