ПУШИЧ: «Определил состав на Барсу. Решил, кто заменит Коноплю и Бондаренко»
6 ноября проходит пресс-конференция главного тренера «Шахтера» перед матчем с «Барселоной»
6 ноября проходит 6 ноября проходит пресс-конференция главного тренера донецкого «Шахтера» Марино Пушича перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны»:
«Я уже определился с составом на игру, но пока не могу вам об этом сказать.
Также решил, кто заменит Бондаренко и Коноплю», – сказал Пушич.
«Шахтер» и «Барселона» сыграют завтра, 7 ноября. Матч состоится в Гамбурге на поле «Фолькспаркштадиона». Начало поединка в 19:45 по Киеву.
Ранее Марино также рассказал, как у него обстоят дела с украинским языком.
Защитник Ефим Конопля попал в заявку «горняков» на матч с «Барсой», но пропустит игру из-за перебора желтых карточек.
Полузащитник Артем Бондаренко не полетел в Гамбург на поединок, поскольку восстанавливается после травмы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер сборной Украины – о предстоящем контрольном матче
Ига обыграла Арину в полуфинале Итогового турнира WTA в Канкуне