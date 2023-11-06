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Лига чемпионов
06 ноября 2023, 18:13 | Обновлено 06 ноября 2023, 18:15
455
0

ПУШИЧ: «Определил состав на Барсу. Решил, кто заменит Коноплю и Бондаренко»

6 ноября проходит пресс-конференция главного тренера «Шахтера» перед матчем с «Барселоной»

06 ноября 2023, 18:13 | Обновлено 06 ноября 2023, 18:15
455
0
ПУШИЧ: «Определил состав на Барсу. Решил, кто заменит Коноплю и Бондаренко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

6 ноября проходит 6 ноября проходит пресс-конференция главного тренера донецкого «Шахтера» Марино Пушича перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны»:

«Я уже определился с составом на игру, но пока не могу вам об этом сказать.

Также решил, кто заменит Бондаренко и Коноплю», – сказал Пушич.

«Шахтер» и «Барселона» сыграют завтра, 7 ноября. Матч состоится в Гамбурге на поле «Фолькспаркштадиона». Начало поединка в 19:45 по Киеву.

Ранее Марино также рассказал, как у него обстоят дела с украинским языком.

Защитник Ефим Конопля попал в заявку «горняков» на матч с «Барсой», но пропустит игру из-за перебора желтых карточек.

Полузащитник Артем Бондаренко не полетел в Гамбург на поединок, поскольку восстанавливается после травмы.

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Барселона Шахтер Донецк пресс-конференция Лига чемпионов Шахтер - Барселона Марино Пушич Ефим Конопля Артем Бондаренко
Источник Трибуна
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