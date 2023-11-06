Марино ПУШИЧ: «Я понимаю 30% украинского языка. Полтора года, и я заговорю»
6 ноября проходит пресс-конференция главного тренера «Шахтера» перед матчем с «Барселоной»
6 ноября проходит 6 ноября проходит пресс-конференция главного тренера донецкого «Шахтера» Марино Пушича перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны».
52-летний боснийский специалист рассказал, как у него обстоят дела с украинским языком:
«Я понимаю 30% украинского языка. Я умею читать.
Дайте мне полтора года, и я свободно заговорю на украинском», – сказал Пушич.
«Шахтер» и «Барселона» сыграют завтра, 7 ноября. Матч состоится в Гамбурге на поле «Фолькспаркштадиона». Начало поединка в 19:45 по Киеву.
Пушич возглавил донецкий «Шахтер» 24 октября.
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