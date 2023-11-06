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  4. Марино ПУШИЧ: «Я понимаю 30% украинского языка. Полтора года, и я заговорю»
Лига чемпионов
06 ноября 2023, 18:05 | Обновлено 06 ноября 2023, 18:11
394
5

Марино ПУШИЧ: «Я понимаю 30% украинского языка. Полтора года, и я заговорю»

6 ноября проходит пресс-конференция главного тренера «Шахтера» перед матчем с «Барселоной»

06 ноября 2023, 18:05 | Обновлено 06 ноября 2023, 18:11
394
5
Марино ПУШИЧ: «Я понимаю 30% украинского языка. Полтора года, и я заговорю»
ФК Шахтер. Марино Пушич

6 ноября проходит 6 ноября проходит пресс-конференция главного тренера донецкого «Шахтера» Марино Пушича перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны».

52-летний боснийский специалист рассказал, как у него обстоят дела с украинским языком:

«Я понимаю 30% украинского языка. Я умею читать.

Дайте мне полтора года, и я свободно заговорю на украинском», – сказал Пушич.

«Шахтер» и «Барселона» сыграют завтра, 7 ноября. Матч состоится в Гамбурге на поле «Фолькспаркштадиона». Начало поединка в 19:45 по Киеву.

Пушич возглавил донецкий «Шахтер» 24 октября.

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Барселона Шахтер Донецк пресс-конференция Лига чемпионов Шахтер - Барселона Марино Пушич
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Mamay
Молодець, головне не кацапською )))) а час я думаю буде
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0
ZANREGENT1993
Мар'ян Пушиченко?)
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0
Алекс 19
Півтора роки в шахтарі не працюють 
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0
Андрей Залищук
ще один хейт в сторону Луческу, це старе...навіть не удосужилось вивчити ні українську, ні рашкинську
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-1
DK1961
У тебя не будет 1,5 года. игрушку (чемпионство Украины) ХОЗЯИНУ не подарите - пулей вылетишь, как и твои предшественники.
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-1
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