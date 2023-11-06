ПУШИЧ: «Мы здесь не для того, чтобы жаловаться, что пропустили тренировку»
6 ноября проходит пресс-конференция главного тренера «Шахтера» перед матчем с «Барселоной»
6 ноября проходит 6 ноября проходит пресс-конференция главного тренера донецкого «Шахтера» Марино Пушича перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны»:
– Что вы думаете об этой не совсем домашней игре?
– Это не домашний матч. Мы потратили много времени в дороге. Нам нелегко. Но характер у нас есть. Мы сильны ментально, мы к этому готовы. Мы здесь не для того, чтобы жаловаться, что потеряли много времени и пропустили тренировку. Мы здесь, чтобы бороться.
«Шахтер» и «Барселона» сыграют завтра, 7 ноября. Матч состоится в Гамбурге на поле «Фолькспаркштадиона». Начало поединка в 19:45 по Киеву.
У «Шахтера» возникли логистические проблемы связанные с террористической угрозой в Германии.
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