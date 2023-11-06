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  4. ПУШИЧ: «Мы здесь не для того, чтобы жаловаться, что пропустили тренировку»
Лига чемпионов
06 ноября 2023, 17:55 | Обновлено 06 ноября 2023, 18:14
553
1

ПУШИЧ: «Мы здесь не для того, чтобы жаловаться, что пропустили тренировку»

6 ноября проходит пресс-конференция главного тренера «Шахтера» перед матчем с «Барселоной»

06 ноября 2023, 17:55 | Обновлено 06 ноября 2023, 18:14
553
1
ПУШИЧ: «Мы здесь не для того, чтобы жаловаться, что пропустили тренировку»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

6 ноября проходит 6 ноября проходит пресс-конференция главного тренера донецкого «Шахтера» Марино Пушича перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны»:

– Что вы думаете об этой не совсем домашней игре?

– Это не домашний матч. Мы потратили много времени в дороге. Нам нелегко. Но характер у нас есть. Мы сильны ментально, мы к этому готовы. Мы здесь не для того, чтобы жаловаться, что потеряли много времени и пропустили тренировку. Мы здесь, чтобы бороться.

«Шахтер» и «Барселона» сыграют завтра, 7 ноября. Матч состоится в Гамбурге на поле «Фолькспаркштадиона». Начало поединка в 19:45 по Киеву.

У «Шахтера» возникли логистические проблемы связанные с террористической угрозой в Германии.

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Марино Пушич пресс-конференция Шахтер Донецк Лига чемпионов Барселона Шахтер - Барселона
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DK1961
Где то я все это уже слышал... В другом исполнении 
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