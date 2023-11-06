Днепр-1 – Александрия. Пихаленок и Леднев выйдут в основе
Стали известны стартовые составы команд
Сегодня, ноября «Днепр-1» в 13-м туре УПЛ дома на «Днепр-Арене» примет «Александрию». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Не исключено, что старт матча придется отложить из-за воздушной тревоги на территории Украины. Ранее из-за нее был прерван матч «Полесье» – «Кривбасс».
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Днепр-1»: Кинарейкин, Сарапий, Сваток, Адамюк, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Леднев, Филиппов
«Александрия»: Ермаков, Савченко, Логинов, Скорко, Сигеев, Шулянский, Джевани, Копина, Смирный, Шостак, Погорелый
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