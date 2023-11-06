Украина. Премьер лига06 ноября 2023, 15:17 | Обновлено 06 ноября 2023, 15:18
300
0
Топ-матч УПЛ Полесье – Кривбасс прерван из-за воздушной тревоги
Команды сыграли лишь пять минут
06 ноября 2023, 15:17 | Обновлено 06 ноября 2023, 15:18
300
0
Сегодня, 6 ноября в Житомире проходит один из центральных матчей 13-го тура УПЛ – «Полесье» принимает «Кривбасс». Поединок начался в 15:00 по Киеву.
Однако уж спустя пять минут поединок был прерван из-за воздушной тревоги, которая охватила уже всю территорию Украины. Поединок будет возобновлен после отбоя воздушной тревоги.
На данный момент «Полесье» и «Кривбасс» занимают первые два места в турнирной таблице УПЛ. «Кривбасс» лидирует с 26 очками, у «Полесья» 25 баллов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 06 ноября 2023, 02:30 7
Ига в двух сетах уверенно обыграла Арину в полуфинале Итогового турнира WTA 2023
Футбол | 06 ноября 2023, 06:00 1
Главные новости за 5 ноября на Sport.ua
Футбол | 06.11.2023, 12:22
Футбол | 06.11.2023, 15:01
Футбол | 05.11.2023, 20:43
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.11.2023, 14:53 33
04.11.2023, 19:55 6
05.11.2023, 05:35 2
05.11.2023, 05:30 8
04.11.2023, 23:59 5
05.11.2023, 19:15 26
05.11.2023, 11:05 10