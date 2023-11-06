Топ-матч УПЛ Полесье – Кривбасс прерван из-за воздушной тревоги

Сегодня, 6 ноября в Житомире проходит один из центральных матчей 13-го тура УПЛ – «Полесье» принимает «Кривбасс». Поединок начался в 15:00 по Киеву.

Однако уж спустя пять минут поединок был прерван из-за воздушной тревоги, которая охватила уже всю территорию Украины. Поединок будет возобновлен после отбоя воздушной тревоги.

На данный момент «Полесье» и «Кривбасс» занимают первые два места в турнирной таблице УПЛ. «Кривбасс» лидирует с 26 очками, у «Полесья» 25 баллов.