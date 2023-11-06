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Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 15:17 | Обновлено 06 ноября 2023, 15:18
300
0

Топ-матч УПЛ Полесье – Кривбасс прерван из-за воздушной тревоги

Команды сыграли лишь пять минут

06 ноября 2023, 15:17 | Обновлено 06 ноября 2023, 15:18
300
0
Топ-матч УПЛ Полесье – Кривбасс прерван из-за воздушной тревоги
ФК Полесье Житомир

Сегодня, 6 ноября в Житомире проходит один из центральных матчей 13-го тура УПЛ – «Полесье» принимает «Кривбасс». Поединок начался в 15:00 по Киеву.

Однако уж спустя пять минут поединок был прерван из-за воздушной тревоги, которая охватила уже всю территорию Украины. Поединок будет возобновлен после отбоя воздушной тревоги.

На данный момент «Полесье» и «Кривбасс» занимают первые два места в турнирной таблице УПЛ. «Кривбасс» лидирует с 26 очками, у «Полесья» 25 баллов.

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Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог Полесье - Кривбасс Украинская Премьер-лига воздушная тревога
Источник Sport.ua
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