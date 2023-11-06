Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Победа над Фулхэмом не меняет давления на нас»
Англия
06 ноября 2023, 11:32 | Обновлено 06 ноября 2023, 11:42
95
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Победа над Фулхэмом не меняет давления на нас»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» – о влиянии очередной победы на давление на команду

06 ноября 2023, 11:32 | Обновлено 06 ноября 2023, 11:42
95
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Победа над Фулхэмом не меняет давления на нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том как скажется на давлении на команду победа над «Фулхэмом» в 11-м туре Английской Премьер-лиги.

«Победа над «Фулхэмом» не меняет давления на нас. Таковы требования, когда работаешь в «Манчестер Юнайтед». Это касается всех – и футболистов, и, конечно, главного тренера», – сказал Тен Хаг.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в гостях минимально обыграл «Фулхэм» со счетом 1:0. Для Эрика тен Хага это была 50-я победа в должности главного тренера «Красных дьяволов».

По теме:
Тоттенхэм – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ПОЧЕТТИНО: «Надеюсь, что с болельщиками будет так же, как в Тоттенхэме»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Почему Филлипс не играет? Родри ключевой для нас»
Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Фулхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛУЧЕСКУ: «Без такого игрока, как Ярмоленко, тяжело руководить командой»
Футбол | 05 ноября 2023, 16:02 23
ЛУЧЕСКУ: «Без такого игрока, как Ярмоленко, тяжело руководить командой»
ЛУЧЕСКУ: «Без такого игрока, как Ярмоленко, тяжело руководить командой»

Мирча пожаловался на судьбу

Шанхай Порт стал чемпионом Китая. Во второй раз в истории
Футбол | 06 ноября 2023, 09:51 0
Шанхай Порт стал чемпионом Китая. Во второй раз в истории
Шанхай Порт стал чемпионом Китая. Во второй раз в истории

Впервые команда выигрывала титул в 2018 году еще под названием «Шанхай СИПГ»

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 05.11.2023, 11:05
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Арсенал поддержал критику Артеты по поводу судейства в матче с Ньюкаслом
Футбол | 06.11.2023, 09:04
Арсенал поддержал критику Артеты по поводу судейства в матче с Ньюкаслом
Арсенал поддержал критику Артеты по поводу судейства в матче с Ньюкаслом
ВИДЕО. Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка
Футбол | 05.11.2023, 19:15
ВИДЕО. Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка
ВИДЕО. Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гарри Кейн побил исторический рекорд Бундеслиги
Гарри Кейн побил исторический рекорд Бундеслиги
05.11.2023, 05:30 7
Футбол
СОБОЛЕНКО: «Очень хотела сыграть со Свёнтек, чтобы определить, кто №1»
СОБОЛЕНКО: «Очень хотела сыграть со Свёнтек, чтобы определить, кто №1»
04.11.2023, 14:18 9
Теннис
Сергей РЕБРОВ: «Говорили, что шансов в отборе Евро-2024 у Украины нет»
Сергей РЕБРОВ: «Говорили, что шансов в отборе Евро-2024 у Украины нет»
04.11.2023, 09:45 22
Футбол
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
04.11.2023, 17:14 1
Футбол
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
04.11.2023, 17:16 15
Футбол
Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова
Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова
04.11.2023, 14:53 33
Футбол
Американская битва: Джесси vs Коко. Определена первая финалистка WTA Finals
Американская битва: Джесси vs Коко. Определена первая финалистка WTA Finals
05.11.2023, 02:35 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем