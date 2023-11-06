Эрик ТЕН ХАГ: «Победа над Фулхэмом не меняет давления на нас»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том как скажется на давлении на команду победа над «Фулхэмом» в 11-м туре Английской Премьер-лиги.

«Победа над «Фулхэмом» не меняет давления на нас. Таковы требования, когда работаешь в «Манчестер Юнайтед». Это касается всех – и футболистов, и, конечно, главного тренера», – сказал Тен Хаг.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в гостях минимально обыграл «Фулхэм» со счетом 1:0. Для Эрика тен Хага это была 50-я победа в должности главного тренера «Красных дьяволов».