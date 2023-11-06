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Украина. Премьер лига06 ноября 2023, 10:05 | Обновлено 06 ноября 2023, 10:49
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Днепр-1 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игра 13 тура УПЛ начнется 6 ноября в 17:00
06 ноября 2023, 10:05 | Обновлено 06 ноября 2023, 10:49
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В понедельник, 6 ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть днепровский «Днепр-1» и «Александрия». Матч пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», игра начнется в 17:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команда Руслана Ротаня имеет в своем пассиве десятиматчевую безвыигрышную серию.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.
Игру можно будет посмотреть на телеканале УНИАН, а также на YouTube.
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