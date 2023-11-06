Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Днепр-1
06.11.2023 17:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 10:05 | Обновлено 06 ноября 2023, 10:49
149
0

Днепр-1 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра 13 тура УПЛ начнется 6 ноября в 17:00

06 ноября 2023, 10:05 | Обновлено 06 ноября 2023, 10:49
149
0
Днепр-1 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Днепр-1

В понедельник, 6 ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть днепровский «Днепр-1» и «Александрия». Матч пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», игра начнется в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Руслана Ротаня имеет в своем пассиве десятиматчевую безвыигрышную серию.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

Игру можно будет посмотреть на телеканале УНИАН, а также на YouTube.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Металлиста 1925 Эдмар покинул команду
Рух – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Днепр-1 – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Днепр-1 смотреть онлайн Днепр-1 - Верес
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал Мадрид – Райо Вальекано – 0:0. Боролись и толкались. Видеообзор матча
Футбол | 06 ноября 2023, 00:59 0
Реал Мадрид – Райо Вальекано – 0:0. Боролись и толкались. Видеообзор матча
Реал Мадрид – Райо Вальекано – 0:0. Боролись и толкались. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 12-го тура Ла Лиги

«Никогда такого не говорил» – Луческу прояснил историю об окончании карьеры
Футбол | 05 ноября 2023, 16:16 13
«Никогда такого не говорил» – Луческу прояснил историю об окончании карьеры
«Никогда такого не говорил» – Луческу прояснил историю об окончании карьеры

Мирчу неправильно поняли?

ПОЧЕТТИНО: «Надеюсь, что смогу остаться в Челси до самой смерти»
Футбол | 06.11.2023, 08:04
ПОЧЕТТИНО: «Надеюсь, что смогу остаться в Челси до самой смерти»
ПОЧЕТТИНО: «Надеюсь, что смогу остаться в Челси до самой смерти»
Тренер Жироны: «Довбик, Цыганков… Я очень доволен составом»
Футбол | 05.11.2023, 15:26
Тренер Жироны: «Довбик, Цыганков… Я очень доволен составом»
Тренер Жироны: «Довбик, Цыганков… Я очень доволен составом»
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 05.11.2023, 11:05
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
04.11.2023, 17:14 1
Футбол
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
04.11.2023, 19:55 5
Футбол
Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова
Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова
04.11.2023, 14:53 33
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
04.11.2023, 12:20 125
Футбол
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
04.11.2023, 17:16 15
Футбол
ВИДЕО. День украинцев! Как забили Довбик, Цыганков, Миколенко, Сидорчук?
ВИДЕО. День украинцев! Как забили Довбик, Цыганков, Миколенко, Сидорчук?
04.11.2023, 23:59 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем