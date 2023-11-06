В понедельник, 6 ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть днепровский «Днепр-1» и «Александрия». Матч пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», игра начнется в 17:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Руслана Ротаня имеет в своем пассиве десятиматчевую безвыигрышную серию.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

Игру можно будет посмотреть на телеканале УНИАН, а также на YouTube.