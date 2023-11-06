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Англия
06 ноября 2023, 09:04 |
233
1

Арсенал поддержал критику Артеты по поводу судейства в матче с Ньюкаслом

Лондонский клуб выпустил официальное сообщение

06 ноября 2023, 09:04 |
233
1
Арсенал поддержал критику Артеты по поводу судейства в матче с Ньюкаслом
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Лондонский «Арсенал» поддержал своего главного тренера Микеля Артету, который остался недоволен судейством в матче 11-го тура Английской Премьер-лиги против «Ньюкасла».

«Арсенал» от всего сердца поддерживает послематчевый комментарий Микеля Артеты о еще более неприемлемом судействе и ошибках VAR в субботу.

Мы также хотели бы отметить усилия и прекрасную игру наших футболистов и болельщиков на «Сент-Джеймс-Парке». Премьер-лига – лучшая лига мира с лучшими игроками, тренерами и болельщиками. Все они заслуживают лучшего. PGMOL нужно срочно заняться вопросом стандарта судейства и сосредоточиться на том, что уведет нас от ретроспективных анализов, попыток объясниться и извиниться.

Мы поддерживаем усилия директора по судейству Ховарда Уэбба и будем рады совместной работе для достижения судейства самого высокого уровня, которого требует наша лига», – гласит официальное сообщение клуба.

Напомним, что «Арсенал» в гостях уступил «Ньюкаслу» со счетом 0:1.

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Арсенал Лондон Микель Артета Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ньюкасл судейство
Источник ФК Арсенал Лондон
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Евгений Семыкин
шо за школа Хави по "доминированию"? ))) а 1 удар в створ за матч кто поддерживает? есть какая-то ассоциация? 
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