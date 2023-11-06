ВИДЕО. Хет-трик Гарри Кейна и еще 28 голов очередного тура Бундеслиги

Выделяется разгром, который «Бавария» учинила дортмундской «Боруссии» на выезде, да еще и с рекордным хет-триком Гарри Кейна.

Игрок «Хайденхайма» Кляйндинст забил с 48 метров «Штутгарту».

Два очередных гола-красавца Алехандро Гримальдо принесли «Байеру» победу над «Хоффенхаймом» и сохранили Леверкузену лидерство.

Бундеслига

10-й тур

«Дармштадт» – «Бохум» – 1:2

Голы: Асано, 25 (0:1). Нюрнбергер, 43 (1:1). Асано, 54 (1:2).

«Хоффенхайм» – «Байер» – 2:3

Голы: Вирц, 9 (0:1), Гримальдо, 45+1 (0:2), Штах, 56 (1:2), Вегхорст, 58 (2:2), Гримальдо, 70 (2:3).

«Кельн» – «Аугсбург» – 1:1

Голы: Майна, 16 (1:0), Тиц, 25 (1:1).

«Майнц» – «Лейпциг» – 2:0

Голы: Ли Дже Сон, 76 (1:0), Баррейро, 82 (2:0).

«Унион» – «Айнтрахт» – 0:3

Голы: Мармуш, 2 (0:1), Мармуш, 14 (0:2), Начо, 82 (0:3).

«Фрайбург» – «Боруссия» Менхенгладбах – 3:3

Голы: Хелер, 7 (1:0), Сибачо, 25 (1:1), Плеа, 29 (1:2), Вайгль, 39, пенальти (1:3), Вайсхаупт, 71 (2:3), Грифо, 90+4, пенальти (3:3).

«Боруссия» Дортмунд – «Бавария» – 0:4

Голы: Упамекано, 4 (0:1), Кейн, 9 (0:2), Кейн, 72 (0:3), Кейн, 90+3 (0:4).

«Вольфсбург» – «Вердер» – 2:2

Голы: Дукш, 7 (0:1), Черны, 37 (1:1), Паредес, 59 (2:1), Борре, 65 (2:2).

Удаление: Лакруа, 88 («Вольфсбург»).

«Хайденхайм» – «Штутгарт» – 2:0

Голы: Шеппнер, 70 (1:0), Кляйндинст, 90+4 (2:0).