Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Хет-трик Гарри Кейна и еще 28 голов очередного тура Бундеслиги
Германия
06 ноября 2023, 03:59 | Обновлено 06 ноября 2023, 04:07
27
0

ВИДЕО. Хет-трик Гарри Кейна и еще 28 голов очередного тура Бундеслиги

Вашему вниманию видеообзоры всех матчей десятого тура чемпионата Германии

06 ноября 2023, 03:59 | Обновлено 06 ноября 2023, 04:07
27
0
ВИДЕО. Хет-трик Гарри Кейна и еще 28 голов очередного тура Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Выделяется разгром, который «Бавария» учинила дортмундской «Боруссии» на выезде, да еще и с рекордным хет-триком Гарри Кейна.

Игрок «Хайденхайма» Кляйндинст забил с 48 метров «Штутгарту».

Два очередных гола-красавца Алехандро Гримальдо принесли «Байеру» победу над «Хоффенхаймом» и сохранили Леверкузену лидерство.

Бундеслига

10-й тур

«Дармштадт» – «Бохум» – 1:2

Голы: Асано, 25 (0:1). Нюрнбергер, 43 (1:1). Асано, 54 (1:2).

«Хоффенхайм» – «Байер» – 2:3

Голы: Вирц, 9 (0:1), Гримальдо, 45+1 (0:2), Штах, 56 (1:2), Вегхорст, 58 (2:2), Гримальдо, 70 (2:3).

«Кельн» «Аугсбург» 1:1

Голы: Майна, 16 (1:0), Тиц, 25 (1:1).

«Майнц» – «Лейпциг» – 2:0

Голы: Ли Дже Сон, 76 (1:0), Баррейро, 82 (2:0).

«Унион» – «Айнтрахт» – 0:3

Голы: Мармуш, 2 (0:1), Мармуш, 14 (0:2), Начо, 82 (0:3).

«Фрайбург» – «Боруссия» Менхенгладбах – 3:3

Голы: Хелер, 7 (1:0), Сибачо, 25 (1:1), Плеа, 29 (1:2), Вайгль, 39, пенальти (1:3), Вайсхаупт, 71 (2:3), Грифо, 90+4, пенальти (3:3).

«Боруссия» Дортмунд – «Бавария» – 0:4

Голы: Упамекано, 4 (0:1), Кейн, 9 (0:2), Кейн, 72 (0:3), Кейн, 90+3 (0:4).

«Вольфсбург» – «Вердер» – 2:2

Голы: Дукш, 7 (0:1), Черны, 37 (1:1), Паредес, 59 (2:1), Борре, 65 (2:2).

Удаление: Лакруа, 88 («Вольфсбург»).

«Хайденхайм» «Штутгарт» 2:0

Голы: Шеппнер, 70 (1:0), Кляйндинст, 90+4 (2:0).

По теме:
ВИДЕО. Ницца выиграла у Ренна и потеснила ПСЖ с первого места
ВИДЕО. Победы Алавеса и Валенсии, братья Уильямс забили за Атлетик
Реал Мадрид – Райо Вальекано – 0:0. Боролись и толкались. Видеообзор матча
Бундеслига чемпионат Германии по футболу видео голов и обзор Гарри Кейн Бавария Боруссия Дортмунд Байер Хайденхайм Боруссия Менхенгладбах Штутгарт РБ Лейпциг
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна причина ухода Эдмара из Металлиста 1925
Футбол | 05 ноября 2023, 21:46 2
Стала известна причина ухода Эдмара из Металлиста 1925
Стала известна причина ухода Эдмара из Металлиста 1925

Бразильский украинец покинул харьковскую команду перед матчем с «Черноморцем»

Его первый гол за Старую Синьору в 57 матчах. Юве в гостях обыграл Фиалок
Футбол | 05 ноября 2023, 23:47 0
Его первый гол за Старую Синьору в 57 матчах. Юве в гостях обыграл Фиалок
Его первый гол за Старую Синьору в 57 матчах. Юве в гостях обыграл Фиалок

Фабио Миретти принес победу «Ювентусу» над «Фиорентиной» в Серии A

ВИДЕО. Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка
Футбол | 05.11.2023, 19:15
ВИДЕО. Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка
ВИДЕО. Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка
Игрок Манчестер Сити повторил исторический рекорд АПЛ
Футбол | 05.11.2023, 05:17
Игрок Манчестер Сити повторил исторический рекорд АПЛ
Игрок Манчестер Сити повторил исторический рекорд АПЛ
Эдмар покинул Металлист 1925 – источник
Футбол | 05.11.2023, 20:43
Эдмар покинул Металлист 1925 – источник
Эдмар покинул Металлист 1925 – источник
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Никогда такого не говорил» – Луческу прояснил историю об окончании карьеры
«Никогда такого не говорил» – Луческу прояснил историю об окончании карьеры
05.11.2023, 16:16 11
Футбол
Гарри Кейн побил исторический рекорд Бундеслиги
Гарри Кейн побил исторический рекорд Бундеслиги
05.11.2023, 05:30 6
Футбол
Свадьба после Олимпийских игр 2024. Магучих выйдет замуж
Свадьба после Олимпийских игр 2024. Магучих выйдет замуж
04.11.2023, 07:36 5
Другие виды
ВИДЕО. День украинцев! Как забили Довбик, Цыганков, Миколенко, Сидорчук?
ВИДЕО. День украинцев! Как забили Довбик, Цыганков, Миколенко, Сидорчук?
04.11.2023, 23:59 5
Футбол
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
04.11.2023, 06:00 3
Теннис
Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова
Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова
04.11.2023, 14:53 33
Футбол
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
04.11.2023, 19:55 5
Футбол
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
04.11.2023, 17:16 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем