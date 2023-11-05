Бундеслига. Боевая ничья Вольфсбурга и Вердера, поражение Штутгарта

Сегодня, 5 ноября двумя матчами завершился десятый тур немецкой Бундеслиги. Поединок между «Вольфсбургом» и «Вердером» завершился боевой ничьей, а «Хайденхайм» неожиданно обыграл «Штутгарт», который сейчас идет третьим в турнирной таблице.

Бундеслига. 10-й тур

Вольфсбург – Вердер – 2:2

Голы: Черны 37, Паредес 59 – Дукш 7, Борре 65

Удаление: Лакруа 88 (Вольфсбург)

Хайденхайм – Штутгарт – 2:0

Голы: Шаппнер 70, Кляйндинст 90+4

Вчера в центральном матче тура «Бавария» разгромила «Боруссию» Дортмунд со счетом 4:0.