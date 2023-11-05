Бундеслига. Боевая ничья Вольфсбурга и Вердера, поражение Штутгарта
Завершился 10-й тур чемпионата Германии
Сегодня, 5 ноября двумя матчами завершился десятый тур немецкой Бундеслиги. Поединок между «Вольфсбургом» и «Вердером» завершился боевой ничьей, а «Хайденхайм» неожиданно обыграл «Штутгарт», который сейчас идет третьим в турнирной таблице.
Бундеслига. 10-й тур
Вольфсбург – Вердер – 2:2
Голы: Черны 37, Паредес 59 – Дукш 7, Борре 65
Удаление: Лакруа 88 (Вольфсбург)
Хайденхайм – Штутгарт – 2:0
Голы: Шаппнер 70, Кляйндинст 90+4
Вчера в центральном матче тура «Бавария» разгромила «Боруссию» Дортмунд со счетом 4:0.
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