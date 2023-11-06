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  4. ВИДЕО. И кто тут первая ракетка? Как Свентек размазала Соболенко на корте
WTA
06 ноября 2023, 06:21 |
1039
0

ВИДЕО. И кто тут первая ракетка? Как Свентек размазала Соболенко на корте

Ига обыграла Арину в полуфинале Итогового турнира WTA в Канкуне

06 ноября 2023, 06:21 |
1039
0
ВИДЕО. И кто тут первая ракетка? Как Свентек размазала Соболенко на корте
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Польская теннисистка Ига Свентек (WTA 2) вышла в финал Итогового турнира WTA 2023.

В полуфинале WTA Finals полька уверенно обыграла Арину Соболенко (WTA 1) в двух сетах за 1 час и 35 минут со счетом 6:3, 6:2.

За матч Ига ни разу не отдала свою подачу.

В финале Итогового турнира WTA 2023 Свентек сыграет против Джессики Пегулы в ночь на 7 ноября. Джесси в полуфинале обыграла Коко Гофф.

Если Ига выиграет титул WTA Finals 2023, то она сместит Соболенко с 1-й строчки рейтинга WTA.

Видеообзор матча Арина Соболенко – Ига Свентек – 3:6, 2:6

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видео Ига Свёнтек Арина Соболенко Итоговый турнир WTA
Источник Sport.ua
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