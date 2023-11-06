ВИДЕО. И кто тут первая ракетка? Как Свентек размазала Соболенко на корте
Ига обыграла Арину в полуфинале Итогового турнира WTA в Канкуне
Польская теннисистка Ига Свентек (WTA 2) вышла в финал Итогового турнира WTA 2023.
В полуфинале WTA Finals полька уверенно обыграла Арину Соболенко (WTA 1) в двух сетах за 1 час и 35 минут со счетом 6:3, 6:2.
За матч Ига ни разу не отдала свою подачу.
В финале Итогового турнира WTA 2023 Свентек сыграет против Джессики Пегулы в ночь на 7 ноября. Джесси в полуфинале обыграла Коко Гофф.
Если Ига выиграет титул WTA Finals 2023, то она сместит Соболенко с 1-й строчки рейтинга WTA.
Видеообзор матча Арина Соболенко – Ига Свентек – 3:6, 2:6
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