ВИДЕО. И кто тут первая ракетка? Как Свентек размазала Соболенко на корте

Польская теннисистка Ига Свентек (WTA 2) вышла в финал Итогового турнира WTA 2023.

В полуфинале WTA Finals полька уверенно обыграла Арину Соболенко (WTA 1) в двух сетах за 1 час и 35 минут со счетом 6:3, 6:2.

За матч Ига ни разу не отдала свою подачу.

В финале Итогового турнира WTA 2023 Свентек сыграет против Джессики Пегулы в ночь на 7 ноября. Джесси в полуфинале обыграла Коко Гофф.

Если Ига выиграет титул WTA Finals 2023, то она сместит Соболенко с 1-й строчки рейтинга WTA.

Видеообзор матча Арина Соболенко – Ига Свентек – 3:6, 2:6