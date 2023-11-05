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  4. WhoScored: Малиновский – худший из основы Дженоа в матче с Удинезе
Италия
05 ноября 2023, 19:17 | Обновлено 05 ноября 2023, 19:21
235
2

WhoScored: Малиновский – худший из основы Дженоа в матче с Удинезе

Неудачный матч для украинского полузащитника

05 ноября 2023, 19:17 | Обновлено 05 ноября 2023, 19:21
235
2
WhoScored: Малиновский – худший из основы Дженоа в матче с Удинезе
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Сегодня «Дженоа» в 11-м туре Серии А на выезде проиграла «Кальяри» 1:2. Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в основе «Дженоа» на матч, и провел на поле 84 минуты, после чего был замене на Калеба Экубана.

Малиновскому удалось отличиться только желтой карточкой на 28-й минуте. В итоге украинец получил от статистического портала WhoScored оценку в 5,9 балла. Это самый низкий балл среди игроков основы «Дженоа».

Более низкую оценку в составе «Дженоа» получил только форвард Георге Пушкаш, который вышел на замену – 5,8 балла.

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Дженоа Руслан Малиновский Кальяри Серия A WhoScored
Источник WhoScored
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Комментарии 2
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fifa2020
Тренер - дніще в Дженоа, минулі два матчі, коли Малиновський грав в опорній зоні і керував грою - команда круто дивилась, даже з Аталантою на рівні грали... Сьогодні поставив його на місце нападника, а в центрі поля якесь бревно бігало (напевно вернулося після травми), вот і гра пропала і результат...!!! Надіюсь, Ребров випустить його в основі проти італійців в опорну зону...
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+1
AutumnBridge
Опять?  И опять будет в сборной против Италии?))
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0
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