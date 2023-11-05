WhoScored: Малиновский – худший из основы Дженоа в матче с Удинезе
Неудачный матч для украинского полузащитника
Сегодня «Дженоа» в 11-м туре Серии А на выезде проиграла «Кальяри» 1:2. Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в основе «Дженоа» на матч, и провел на поле 84 минуты, после чего был замене на Калеба Экубана.
Малиновскому удалось отличиться только желтой карточкой на 28-й минуте. В итоге украинец получил от статистического портала WhoScored оценку в 5,9 балла. Это самый низкий балл среди игроков основы «Дженоа».
Более низкую оценку в составе «Дженоа» получил только форвард Георге Пушкаш, который вышел на замену – 5,8 балла.
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