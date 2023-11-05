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Чемпионат Украины
Полесье
06.11.2023 15:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 ноября 2023, 18:15 |
710
0

Полесье – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 ноября в 15:00 поединок 13-го тура Украинской Премьер-Лиги

05 ноября 2023, 18:15 |
710
0
Полесье – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В понедельник, 6 ноября, состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полесье» и «Кривбасс». Игра пройдет в Житомире стадионе «Центральный». Начало в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Полесье» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Полесье» – «Кривбасс»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог смотреть онлайн
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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