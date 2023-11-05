В понедельник, 6 ноября, состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полесье» и «Кривбасс». Игра пройдет в Житомире стадионе «Центральный». Начало в 15:00.

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«Полесье» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Полесье» – «Кривбасс»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».