Украина. Премьер лига05 ноября 2023, 18:15 |
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Полесье – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 ноября в 15:00 поединок 13-го тура Украинской Премьер-Лиги
05 ноября 2023, 18:15 |
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В понедельник, 6 ноября, состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полесье» и «Кривбасс». Игра пройдет в Житомире стадионе «Центральный». Начало в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Полесье» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Полесье» – «Кривбасс»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».
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