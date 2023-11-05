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Украина. Премьер лига
05 ноября 2023, 17:30 |
476
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Кривбасс

В Житомире на стадионе «Центральный» состоится поединок 13-го тура украинской Премьер-лиги

05 ноября 2023, 17:30 |
476
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Кривбасс
ФК Кривбасс

В понедельник, 6 ноября, пройдет матч 13-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Кривбасс».

Поединок состоится в Житомире на стадионе «Центральный» и судить его будет арбитр из Харькова Екатерина Монзуль. Начало матча в 15.00.

«Полесье» – «Кривбасс» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Кривбасс», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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