Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Кривбасс
В Житомире на стадионе «Центральный» состоится поединок 13-го тура украинской Премьер-лиги
В понедельник, 6 ноября, пройдет матч 13-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Кривбасс».
Поединок состоится в Житомире на стадионе «Центральный» и судить его будет арбитр из Харькова Екатерина Монзуль. Начало матча в 15.00.
«Полесье» – «Кривбасс» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Кривбасс», за которой следите в украинской версии сайта.
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