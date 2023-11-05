Интер может потерять звездного новичка до конца года

Вчера, 4 ноября «Интер» в 11-м туре Серии А на выезде обыграл «Аталанту» со счетом 2:1. На 33-й минуте из-за травмы колена был заменен защитник миланцев Бенжамен Павар.

По информации итальянских СМИ, у Павара вылетела коленная чашечка и есть вывих колена. Степень сложности этого вывиха пока что не известна. Если вывих не очень серьезный, то восстановление 27-летнего француза не займет много времени.

Если же вывих серьезный, то это означает, что повреждена и латеральная связка колена. В таком случае Павар может пропустить 6 – 8 недель или даже больше, если понадобится хирургическое вмешательство.

Павар перешел в «Интер» из «Баварии» минувшим летом за 30 миллионов евро. На его счету 9 матчей за «Интер» во всех турнирах.