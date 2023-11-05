Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер может потерять звездного новичка до конца года
Италия
05 ноября 2023, 16:24 |
624
1

Интер может потерять звездного новичка до конца года

У Бенжамена Павара травма колена

05 ноября 2023, 16:24 |
624
1
Интер может потерять звездного новичка до конца года
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Павар

Вчера, 4 ноября «Интер» в 11-м туре Серии А на выезде обыграл «Аталанту» со счетом 2:1. На 33-й минуте из-за травмы колена был заменен защитник миланцев Бенжамен Павар.

По информации итальянских СМИ, у Павара вылетела коленная чашечка и есть вывих колена. Степень сложности этого вывиха пока что не известна. Если вывих не очень серьезный, то восстановление 27-летнего француза не займет много времени.

Если же вывих серьезный, то это означает, что повреждена и латеральная связка колена. В таком случае Павар может пропустить 6 – 8 недель или даже больше, если понадобится хирургическое вмешательство.

Павар перешел в «Интер» из «Баварии» минувшим летом за 30 миллионов евро. На его счету 9 матчей за «Интер» во всех турнирах.

По теме:
ВИДЕО. Интер выиграл у Аталанты и оторвался от Милана
Серия А. Победа Наполи, Интер переиграл Аталанту, фиаско Милана
ВИДЕО. Холанд травмировался в матче против Забарного. Что случилось?
Интер Милан Бенжамен Павар травма травма колена Аталанта - Интер
Источник La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛУЧЕСКУ: «Без такого игрока, как Ярмоленко, тяжело руководить командой»
Футбол | 05 ноября 2023, 16:02 14
ЛУЧЕСКУ: «Без такого игрока, как Ярмоленко, тяжело руководить командой»
ЛУЧЕСКУ: «Без такого игрока, как Ярмоленко, тяжело руководить командой»

Мирча пожаловался на судьбу

Американская битва: Джесси vs Коко. Определена первая финалистка WTA Finals
Теннис | 05 ноября 2023, 02:35 3
Американская битва: Джесси vs Коко. Определена первая финалистка WTA Finals
Американская битва: Джесси vs Коко. Определена первая финалистка WTA Finals

Пегула разгромила Гофф в полуфинале Итогового турнира WTA 2023

Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
Футбол | 04.11.2023, 19:55
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
Гарри Кейн побил исторический рекорд Бундеслиги
Футбол | 05.11.2023, 05:30
Гарри Кейн побил исторический рекорд Бундеслиги
Гарри Кейн побил исторический рекорд Бундеслиги
Источник: МЮ хочет отправить Антони во Фламенго
Футбол | 05.11.2023, 17:13
Источник: МЮ хочет отправить Антони во Фламенго
Источник: МЮ хочет отправить Антони во Фламенго
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
23
не в перший раз аталанта при гаспері грає в доволі агресивний футбік, багато жовтих, одна червона, зноси гравців якась постійна агресія, навіщо? результат є але якою ціною для аталанти.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
04.11.2023, 17:14 1
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
03.11.2023, 19:22 46
Футбол
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
03.11.2023, 17:59
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
04.11.2023, 12:20 125
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
03.11.2023, 19:15 154
Футбол
Полный провал в США. Стало известно количество PPV боя Фьюри – Нганну
Полный провал в США. Стало известно количество PPV боя Фьюри – Нганну
04.11.2023, 15:59 2
Бокс
Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября
Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября
03.11.2023, 22:35 68
Футбол
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
05.11.2023, 11:05 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем