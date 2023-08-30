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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бенжамен Павар – игрок Интера
Италия
30 августа 2023, 22:51 |
449
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бенжамен Павар – игрок Интера

Французский защитник покинул «Баварию»

30 августа 2023, 22:51 |
449
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бенжамен Павар – игрок Интера
ФК Интер. Бенжамен Павар

Миланский «Интер» официально сообщил о подписании защитника «Баварии» и сборной Франции Бенжамена Павара. Контракт с 27-летним игроком рассчитан на пять лет – до лета 2028 года.

Сумма трансфера не разглашается, но, по информации СМИ, «Бавария» полчуит за своего игрока 30 миллионов евро плюс 2 миллиона возможных бонусов.

Ожидается, что Павар попадет в заявку «Интера» на матч третьего тура Серии А против «Фиорентины», который состоится в воскресенье, 3 сентября. При этом защитник вряд ли выйдет на поле с первых минут.

За «Баварию» Павар выступал с лета 2019 года. Его контракт истекал в июне 2024 года.

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Интер Милан Бенжамен Павар Бавария трансферы трансферы Серии A трансферы Бундеслиги
Источник ФК Интер Милан
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