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  4. Хотел победить Шахтер. Луческу решил уйти из Динамо больше месяца назад
Украина. Премьер лига
05 ноября 2023, 15:44 |
840
0

Хотел победить Шахтер. Луческу решил уйти из Динамо больше месяца назад

На то у румынского специалиста был целый ряд причин

05 ноября 2023, 15:44 |
840
0
Хотел победить Шахтер. Луческу решил уйти из Динамо больше месяца назад
dynamo.kiev.ua. Мирча Луческу

78-летний Мирча Луческу, который 3 ноября после поражения от «Шахтера» (0:1) в матче УПЛ заявил об уходе с поста главного тренера «Динамо», принял это решение вовсе не спонтанно.

По информации румынской прессы, Луческу решил, что покинет «Динамо» после матча с «Шахтером» еще более месяца назад. При этом, специалист рассчитывал уйти на победной ноте, однако его подопечные так и не смогли обеспечить экс-шефу приятный результат.

Луческу окончательно решился покинуть «Динамо» после того, как осознал, что руководство киевского клуба не собирается делать инвестиций в покупку новых игроков, а сосредоточено исключительно на клубных воспитанниках.

Также Луческу учел, что в «Динамо» начали снижаться зарплаты, что логично из-за активной фазы российско-украинской войны, но заметно уменьшает шансы на конкуренцию с серьезными клубами.

Напомним, исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Луческу стал Александр Шовковский.

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Источник Digisport.ro
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