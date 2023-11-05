Хотел победить Шахтер. Луческу решил уйти из Динамо больше месяца назад
На то у румынского специалиста был целый ряд причин
78-летний Мирча Луческу, который 3 ноября после поражения от «Шахтера» (0:1) в матче УПЛ заявил об уходе с поста главного тренера «Динамо», принял это решение вовсе не спонтанно.
По информации румынской прессы, Луческу решил, что покинет «Динамо» после матча с «Шахтером» еще более месяца назад. При этом, специалист рассчитывал уйти на победной ноте, однако его подопечные так и не смогли обеспечить экс-шефу приятный результат.
Луческу окончательно решился покинуть «Динамо» после того, как осознал, что руководство киевского клуба не собирается делать инвестиций в покупку новых игроков, а сосредоточено исключительно на клубных воспитанниках.
Также Луческу учел, что в «Динамо» начали снижаться зарплаты, что логично из-за активной фазы российско-украинской войны, но заметно уменьшает шансы на конкуренцию с серьезными клубами.
Напомним, исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Луческу стал Александр Шовковский.
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