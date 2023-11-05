Каррагер подверг сомнению чемпионские амбиции Арсенала

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер заявил о том, что лондонский «Арсенал» в нынешнем сезоне не сможет стать чемпионом в Английской Премьер-лиге. 45-летний эксперт пояснил, почему он так считает.

«Есть ли у «Арсенала» центральный нападающий и вратарь для того, чтобы выиграть лигу? Я не думаю, что они у них есть. На мой взгляд, Рамсдейл не выиграет лигу, а Райя никак не может взять себя в руки. Команды поняли, как играть против нынешнего «Арсенала», – заявил Каррагер.

Напомним, в субботу, 4 ноября, в матче АПЛ «канониры» проиграли 0:1 «Ньюкаслу». Это поражение для команды Микеля Артеты стало первым в нынешнем сезоне чемпионата Англии. «Арсенал» в таблице чемпионата Англии после 11 туров, набрав 24 очка, занимает третье место.