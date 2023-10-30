КАРРАГЕР: «Как играет МЮ, не играет больше ни один топ-клуб»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер дал оценку стилю игры «Манчестер Юнайтед» под руководством нидерландского тренера Эрика тен Хага.

«Чего тен Хаг хочет от своих футболистов? Что «Манчестер Юнайтед» пытается делать с мячом при переходе из обороны в атаку?

Они играют в футбол андердогов, и так было с тех пор, как тен Хаг возглавил команду. «Юнайтед» играет на контратаках, футболисты делают много длинных передач. Так не играет больше ни один топ-клуб. Что тен Хаг делает на тренировках с теми игроками, которых он приводит в команду и о чём он их просит? К сожалению, мы не можем за этим понаблюдать», – заявил Каррагер.

Напомним, 29 октября в очередном туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение со счетом 0:3 от «Манчестер Сити».

Ранее Джейми Каррагер назвал самого влиятельного игрока АПЛ.