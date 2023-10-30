КАРРАГЕР: «Как играет МЮ, не играет больше ни один топ-клуб»
Экс-футболист подверг критике действия манкунианцев
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер дал оценку стилю игры «Манчестер Юнайтед» под руководством нидерландского тренера Эрика тен Хага.
«Чего тен Хаг хочет от своих футболистов? Что «Манчестер Юнайтед» пытается делать с мячом при переходе из обороны в атаку?
Они играют в футбол андердогов, и так было с тех пор, как тен Хаг возглавил команду. «Юнайтед» играет на контратаках, футболисты делают много длинных передач. Так не играет больше ни один топ-клуб. Что тен Хаг делает на тренировках с теми игроками, которых он приводит в команду и о чём он их просит? К сожалению, мы не можем за этим понаблюдать», – заявил Каррагер.
Напомним, 29 октября в очередном туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение со счетом 0:3 от «Манчестер Сити».
Ранее Джейми Каррагер назвал самого влиятельного игрока АПЛ.
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