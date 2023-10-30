Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КАРРАГЕР: «Как играет МЮ, не играет больше ни один топ-клуб»
Англия
30 октября 2023, 20:28 | Обновлено 30 октября 2023, 20:34
600
0

КАРРАГЕР: «Как играет МЮ, не играет больше ни один топ-клуб»

Экс-футболист подверг критике действия манкунианцев

30 октября 2023, 20:28 | Обновлено 30 октября 2023, 20:34
600
0
КАРРАГЕР: «Как играет МЮ, не играет больше ни один топ-клуб»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер дал оценку стилю игры «Манчестер Юнайтед» под руководством нидерландского тренера Эрика тен Хага.

«Чего тен Хаг хочет от своих футболистов? Что «Манчестер Юнайтед» пытается делать с мячом при переходе из обороны в атаку?

Они играют в футбол андердогов, и так было с тех пор, как тен Хаг возглавил команду. «Юнайтед» играет на контратаках, футболисты делают много длинных передач. Так не играет больше ни один топ-клуб. Что тен Хаг делает на тренировках с теми игроками, которых он приводит в команду и о чём он их просит? К сожалению, мы не можем за этим понаблюдать», – заявил Каррагер.

Напомним, 29 октября в очередном туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение со счетом 0:3 от «Манчестер Сити».

Ранее Джейми Каррагер назвал самого влиятельного игрока АПЛ.

По теме:
Экс-игрок Металлурга является лучшим исполнителем пенальти в истории АПЛ
Эрлинг ХОЛАНД: «Будет прекрасный вечер и много хорошего футбола»
Холанд не отстает. Эрлинг также прибыл на церемонию ЗМ со второй половинкой
Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Tuttomercatoweb
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучший вратарь ЧМ – 15-й в номинации на ЗМ, Салах – занял 11-ю строчку
Футбол | 30 октября 2023, 20:17 0
Лучший вратарь ЧМ – 15-й в номинации на ЗМ, Салах – занял 11-ю строчку
Лучший вратарь ЧМ – 15-й в номинации на ЗМ, Салах – занял 11-ю строчку

Места с 15 по 11

Реал Мадрид планирует подписать и Холанда, и Мбаппе
Футбол | 30 октября 2023, 17:27 8
Реал Мадрид планирует подписать и Холанда, и Мбаппе
Реал Мадрид планирует подписать и Холанда, и Мбаппе

У королевского клуба королевские амбиции

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 30.10.2023, 07:15
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Нганну рассказал, что кричал Тайсону Фьюри, когда отправил его в нокдаун
Бокс | 30.10.2023, 08:36
Нганну рассказал, что кричал Тайсону Фьюри, когда отправил его в нокдаун
Нганну рассказал, что кричал Тайсону Фьюри, когда отправил его в нокдаун
Нганну объяснил, почему его засудили в бою с Фьюри
Бокс | 30.10.2023, 10:27
Нганну объяснил, почему его засудили в бою с Фьюри
Нганну объяснил, почему его засудили в бою с Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Трубин отбил второй пенальти в составе Бенфики
ВИДЕО. Трубин отбил второй пенальти в составе Бенфики
28.10.2023, 21:30 2
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Главное, что меня волнует – почему не смотрели VAR»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Главное, что меня волнует – почему не смотрели VAR»
28.10.2023, 17:39 30
Футбол
ФОТО. Вау, что? Лицо Усика, когда Фьюри оказался в нокдауне на помосте
ФОТО. Вау, что? Лицо Усика, когда Фьюри оказался в нокдауне на помосте
29.10.2023, 05:37 4
Бокс
Стала известна оценка Забарного за матч АПЛ Борнмут – Бернли
Стала известна оценка Забарного за матч АПЛ Борнмут – Бернли
28.10.2023, 20:12
Футбол
Холифилд рассказал, что его больше всего удивило в бою Фьюри – Нганну
Холифилд рассказал, что его больше всего удивило в бою Фьюри – Нганну
29.10.2023, 14:55
Бокс
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
29.10.2023, 00:50 2
Бокс
Фаны Марселя атаковали автобус Лиона. Пострадал Фабио Гроссо. Игра отменена
Фаны Марселя атаковали автобус Лиона. Пострадал Фабио Гроссо. Игра отменена
29.10.2023, 22:05 63
Футбол
Король побывал в нокдауне. Фьюри одержал трудную победу над Нганну по очкам
Король побывал в нокдауне. Фьюри одержал трудную победу над Нганну по очкам
29.10.2023, 02:30 58
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем