Минай и Ворскла назвали составы на матч УПЛ

В воскресенье, 5 ноября, в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснят «Минай» и «Ворскла».

Встреча соперников в Минае начнется в 13:00 по киевскому времени.

Минай – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Стали известны стартовые составы команд.

«Минай»: Бандура – Дмитрук, Солдат, Одарюк, Немчанинов, Ралюченко, Мельник, Петько, Гуничев, Твердохлеб, Вишневский.

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Скляр, Юрченко, Степанюк, Чеснаков, Павлюк, Крупский, Челядин, Кане, Фелипе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Ворскла».