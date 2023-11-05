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Украина. Премьер лига
05 ноября 2023, 11:50 | Обновлено 05 ноября 2023, 11:56
265
0

Минай и Ворскла назвали составы на матч УПЛ

Встреча команд начнется в 13:00

05 ноября 2023, 11:50 | Обновлено 05 ноября 2023, 11:56
265
0
Минай и Ворскла назвали составы на матч УПЛ
УПЛ

В воскресенье, 5 ноября, в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснят «Минай» и «Ворскла».

Встреча соперников в Минае начнется в 13:00 по киевскому времени.

Минай – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Стали известны стартовые составы команд.

«Минай»: Бандура – Дмитрук, Солдат, Одарюк, Немчанинов, Ралюченко, Мельник, Петько, Гуничев, Твердохлеб, Вишневский.

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Скляр, Юрченко, Степанюк, Чеснаков, Павлюк, Крупский, Челядин, Кане, Фелипе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Ворскла».

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стартовые составы Минай Ворскла Полтава Минай - Ворскла Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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