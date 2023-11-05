Минай и Ворскла назвали составы на матч УПЛ
Встреча команд начнется в 13:00
В воскресенье, 5 ноября, в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснят «Минай» и «Ворскла».
Встреча соперников в Минае начнется в 13:00 по киевскому времени.
Минай – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Стали известны стартовые составы команд.
«Минай»: Бандура – Дмитрук, Солдат, Одарюк, Немчанинов, Ралюченко, Мельник, Петько, Гуничев, Твердохлеб, Вишневский.
«Ворскла»: Исенко – Пердута, Скляр, Юрченко, Степанюк, Чеснаков, Павлюк, Крупский, Челядин, Кане, Фелипе.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Ворскла».
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