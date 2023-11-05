05.11.2023 12:00 - : -
Украина. Вторая лига05 ноября 2023, 09:12 |
49
0
Вторая лига. Матчи 16-го тура, 5 ноября. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 5 ноября видеотрансляцию поединков 16-го тура Второй лиги
05 ноября 2023, 09:12 |
49
0
5 ноября проходят поединки 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 16-й тур, 5 ноября
- 12:00. Карпаты-2 Львов – Рух-2 Львов
- 12:45. Кудровка – Скала Стрый
- 13:15. Металлург-2 Запорожье – Тростянец
Турнирная таблица
12:00. Карпаты-2 Львов – Рух-2 Львов
12:45. Кудровка – Скала Стрый
13:15. Металлург-2 Запорожье – Тростянец
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 ноября 2023, 07:00 0
Важные события во всех видах спорта
Футбол | 04 ноября 2023, 16:56 38
На счету Артема три результативных действия
Футбол | 05.11.2023, 02:49
Футбол | 04.11.2023, 12:20
Футбол | 04.11.2023, 19:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.11.2023, 16:35 9
04.11.2023, 07:36 2
03.11.2023, 23:59
03.11.2023, 19:15 154
04.11.2023, 11:05 7
04.11.2023, 06:00 3
04.11.2023, 09:45 21
03.11.2023, 12:46 10