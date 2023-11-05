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Карпаты-2
05.11.2023 12:00 - : -
Рух-2 Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
05 ноября 2023, 09:12 |
49
0

Вторая лига. Матчи 16-го тура, 5 ноября. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 5 ноября видеотрансляцию поединков 16-го тура Второй лиги

05 ноября 2023, 09:12 |
49
0
Вторая лига. Матчи 16-го тура, 5 ноября. Смотреть онлайн. LIVE
ПФЛ. Карпаты-2 и Дружба

5 ноября проходят поединки 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 16-й тур, 5 ноября

  • 12:00. Карпаты-2 Львов – Рух-2 Львов
  • 12:45. Кудровка – Скала Стрый
  • 13:15. Металлург-2 Запорожье – Тростянец

Турнирная таблица

12:00. Карпаты-2 Львов – Рух-2 Львов

12:45. Кудровка – Скала Стрый

13:15. Металлург-2 Запорожье – Тростянец

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Источник Sport.ua
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