05.11.2023 12:00 – FT 1 : 2
Украина. Вторая лига06 ноября 2023, 06:55 | Обновлено 06 ноября 2023, 07:10
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Вторая лига. В львовском дерби Рух-2 обыграл Карпаты-2
5 ноября состоялись поединки 16-го тура Второй лиги
06 ноября 2023, 06:55 | Обновлено 06 ноября 2023, 07:10
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5 ноября прошли поединки 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
В львовском дерби Рух-2 обыграл Карпаты-2 со счетом 2:1.
Вторая лига. 16-й тур, 5 ноября
12:00. Карпаты-2 Львов – Рух-2 Львов – 1:2
Голы: Сидун, 64 – Довгий, 59, Карабин, 67
12:45. Кудровка – Скала Стрый – 1:2
Голы: Скепский, 50 (пен) – Пучковский, 21, Аверьянов, 36 (пен)
13:15. Металлург-2 Запорожье – Тростянец – 1:1
Голы: Ковальский, 55 – Таранушич, 74
Турнирная таблица
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