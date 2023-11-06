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Чемпионат Украины
Карпаты-2
05.11.2023 12:00 – FT 1 : 2
Рух-2 Львов
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Украина. Вторая лига
06 ноября 2023, 06:55 | Обновлено 06 ноября 2023, 07:10
55
0

Вторая лига. В львовском дерби Рух-2 обыграл Карпаты-2

5 ноября состоялись поединки 16-го тура Второй лиги

06 ноября 2023, 06:55 | Обновлено 06 ноября 2023, 07:10
55
0
Вторая лига. В львовском дерби Рух-2 обыграл Карпаты-2
ФК Рух

5 ноября прошли поединки 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

В львовском дерби Рух-2 обыграл Карпаты-2 со счетом 2:1.

Вторая лига. 16-й тур, 5 ноября

12:00. Карпаты-2 Львов – Рух-2 Львов – 1:2

Голы: Сидун, 64 – Довгий, 59, Карабин, 67

12:45. Кудровка – Скала Стрый – 1:2

Голы: Скепский, 50 (пен) – Пучковский, 21, Аверьянов, 36 (пен)

13:15. Металлург-2 Запорожье – Тростянец – 1:1

Голы: Ковальский, 55 – Таранушич, 74

Турнирная таблица

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чемпионат Украины по футболу Карпаты-2 Львов Вторая лига Украины Скала Стрый Тростянец Металлург-2 Запорожье Кудровка Рух-2 Львов
Источник Sport.ua
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