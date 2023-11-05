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Украина. Первая лига05 ноября 2023, 08:51 | Обновлено 05 ноября 2023, 08:58
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Первая лига. Матчи 15-го тура, 5 ноября. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 5 ноября видеотрансляцию поединков 15-го тура Первой лиги
05 ноября 2023, 08:51 | Обновлено 05 ноября 2023, 08:58
117
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5 ноября проходят поединки 15-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Днем ранее матчи Эпицентр – Карпаты, Металлург – Ингулец были перенесены с 4 на 5 ноября из-за длительной воздушной тревоги.
Первая лига. 15-й тур, 5 ноября
- 12:00. Эпицентр – Карпаты Львов
- 12:00. Металлург Запорожье – Ингулец
- 12:15. ФСК Мариуполь – Левый берег
- 13:00. Виктория – Полтава
- 13:30. Нива Бузовая – Прикарпатье
Турнирная таблица
12:00. Эпицентр – Карпаты Львов
12:00. Металлург Запорожье – Ингулец
12:15. ФСК Мариуполь – Левый берег
13:00. Виктория – Полтава
13:30. Нива Бузовая – Прикарпатье
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