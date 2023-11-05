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Чемпионат Украины
Эпицентр
05.11.2023 12:00 - : -
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
05 ноября 2023, 08:51 | Обновлено 05 ноября 2023, 08:58
117
0

Первая лига. Матчи 15-го тура, 5 ноября. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 5 ноября видеотрансляцию поединков 15-го тура Первой лиги

05 ноября 2023, 08:51 | Обновлено 05 ноября 2023, 08:58
117
0
Первая лига. Матчи 15-го тура, 5 ноября. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Карпаты Львов

5 ноября проходят поединки 15-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Днем ранее матчи Эпицентр – Карпаты, Металлург – Ингулец были перенесены с 4 на 5 ноября из-за длительной воздушной тревоги.

Первая лига. 15-й тур, 5 ноября

  • 12:00. Эпицентр – Карпаты Львов
  • 12:00. Металлург Запорожье – Ингулец
  • 12:15. ФСК Мариуполь – Левый берег
  • 13:00. Виктория – Полтава
  • 13:30. Нива Бузовая – Прикарпатье

Турнирная таблица

12:00. Эпицентр – Карпаты Львов

12:00. Металлург Запорожье – Ингулец

12:15. ФСК Мариуполь – Левый берег

13:00. Виктория – Полтава

13:30. Нива Бузовая – Прикарпатье

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Источник Sport.ua
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