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Украина. Первая лига
05 ноября 2023, 15:53 |
341
0

Первая лига. Карпаты впервые проиграли, ничья Ингульца

Завершился 15-й тур Первой лиги

05 ноября 2023, 15:53 |
341
0
Первая лига. Карпаты впервые проиграли, ничья Ингульца
ФК Карпаты

Сегодня, 5 ноября завершился 15-й тур Первой лиги. В группе А свое первое поражение в сезоне потерпел безоговорочный лидер, львовские «Карпаты». В группе Б лидер также потерял очки – «Ингулец» расписал нулевую ничью с запорожским «Металлургом».

Первая лига, 15-й тур

Группа А

Эпицентр – Карпаты – 3:2
Голы: Глущук 5, Кравчук 58, 78 – Костенко 35, Полегенько 45

Нива Бузовая – Прикарпатье – 0:1
Гол: Шинкаренко 82

Группа Б

Металлург Запорожье – Ингулец – 0:0

Мариуполь – Левый Берег – 0:2
Голы: Спиваков 21, 78

Виктория – Полтава – 0:0

Турнирная таблица Первой лиги

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Первая лига Украины Карпаты Львов Нива Бузовая Металлург Запорожье Ингулец Полтава Левый берег Эпицентр Каменец-Подольский Прикарпатье Ивано-Франковск Мариуполь Виктория Сумы (Николаевка)
Источник Sport.ua
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