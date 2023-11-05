Первая лига. Карпаты впервые проиграли, ничья Ингульца
Завершился 15-й тур Первой лиги
Сегодня, 5 ноября завершился 15-й тур Первой лиги. В группе А свое первое поражение в сезоне потерпел безоговорочный лидер, львовские «Карпаты». В группе Б лидер также потерял очки – «Ингулец» расписал нулевую ничью с запорожским «Металлургом».
Первая лига, 15-й тур
Группа А
Эпицентр – Карпаты – 3:2
Голы: Глущук 5, Кравчук 58, 78 – Костенко 35, Полегенько 45
Нива Бузовая – Прикарпатье – 0:1
Гол: Шинкаренко 82
Группа Б
Металлург Запорожье – Ингулец – 0:0
Мариуполь – Левый Берег – 0:2
Голы: Спиваков 21, 78
Виктория – Полтава – 0:0
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