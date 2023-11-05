Первая лига. Карпаты впервые проиграли, ничья Ингульца

Сегодня, 5 ноября завершился 15-й тур Первой лиги. В группе А свое первое поражение в сезоне потерпел безоговорочный лидер, львовские «Карпаты». В группе Б лидер также потерял очки – «Ингулец» расписал нулевую ничью с запорожским «Металлургом».

Первая лига, 15-й тур

Группа А

Эпицентр – Карпаты – 3:2

Голы: Глущук 5, Кравчук 58, 78 – Костенко 35, Полегенько 45

Нива Бузовая – Прикарпатье – 0:1

Гол: Шинкаренко 82

Группа Б

Металлург Запорожье – Ингулец – 0:0

Мариуполь – Левый Берег – 0:2

Голы: Спиваков 21, 78

Виктория – Полтава – 0:0

Турнирная таблица Первой лиги