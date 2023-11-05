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Чемпионат Украины
Минай
05.11.2023 13:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 ноября 2023, 05:36 |
11
0

Минай – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 13 тура состоится 5 ноября в 13:00

05 ноября 2023, 05:36 |
11
0
Минай – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 5 ноября, состоится поединок 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет в деревне Минай на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Команды будет судить арбитр Сергей Задиран, который представляет Киевскую область.

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Суспильне, Спорт 1 и на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Ворскла».

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Источник Sport.ua
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