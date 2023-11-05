Украина. Премьер лига05 ноября 2023, 05:10 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Ворскла
Игра начнется 5 ноября в 13:00
05 ноября 2023, 05:10 |
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В воскресенье, 5 ноября, состоится поединок 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет в деревне Минай на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Команды будет судить арбитр Сергей Задиран, который представляет Киевскую область.
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Суспильне, Спорт 1 и на YouTube.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Ворскла».
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