В воскресенье, 5 ноября, состоится поединок 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет в деревне Минай на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Команды будет судить арбитр Сергей Задиран, который представляет Киевскую область.

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Суспильне, Спорт 1 и на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Ворскла».